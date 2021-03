'Não foi um acidente. Foi homicídio', diz ex do motoboy atropelado na Av. ACM

Devastada. Esta é a sensação da família do motoboy Carlos Pereira Abade, 38 anos, morto após ser atropelado por um carro que seguia na contramão no viaduto do BRT, na Avenida Antonio Carlos Magalhães, na noite deste sábado (27). "Pra mim, isso não foi um acidente. Foi um homicídio. Ele matou o pai de minhas filhas", declarou a ex-mulher de Carlos, a operadora de caixa Ana Paula Santos Reis, 35.

Carlos trafegava no Complexo de Viadutos João Gilberto quando a motocicleta que pilotava foi atingida de frente por um Ford Fusion que estava na contramão. Segundo testemunhas, o carro estava em alta velocidade e o impacto jogou Carlos à distância. Na hora, Carlos estava a caminho de mais uma entrega quando foi atingido e lançado no asfalto. Ele morreu na hora.

Morador do bairro de Pernambués, Carlos será enterrado às 15h no Cemitério Quinta dos Lázaros. Ele era pai de duas adolescentes. "A menina de 17 está à base de calmantes porque está desmaiando toda hora. Ela era mais apegada com ele. Está repetindo: 'Quem vai cuidar de mim agora?'. A menina de 13 falava com ele todos os dias via vídeochamada e também não aceita a morte do pai. Eles estão arrasadas", declarou Ana Paula.

Ela foi casada com Carlos por 15 anos. "Apesar da nossa separação, ele sempre foi um pai exemplar. Nunca deixou faltar nada. Nem para os filhos e nem para a mãe dele", disse ela.

Filho único

Nos primeiros horários da manhã, Carlos fazia entrega de documentos de escritório para uma empresa de Salvador. Logo depois, fazia entregas delivery das 12h até as 20h. Nesse sábado, ele esteve na casa da mãe, a auxiliar de serviço gerais Mônica Pereira, também moradora de Pernambués. "Ele almoçou com ela. Antes de sair a mãe dele disse: 'Meu filho, não saia'. E ele disse: 'Vou ali e volto'. Hoje pela manhã, a primeira coisa que dona Mônica me disse: 'Vivi a minha vida para ele e nada adiantou. Tiraram meu filho de mim'", contou Ana Paula.

Carlos era o filho único de Mônica. "Ela está devastada. Eles eram muito apegados. A mãe dele disse que queria trocar de lugar: 'Se Deus permitisse, eu trocaria de lugar com ele naquela moto. Não pensaria duas vezes'. Ela está à base de medicamentos. Não sei se ela terá condições de ir ao enterro", contou ex-mulher do motoboy

Embriagado

Em vídeos compartilhados em grupos de Whatsapp, motoboys, que chegaram ao local logo após o acidente, acusam o motorista do veículo de estar embriagado e ter feito uso de droga.

Em nota, a Polícia Civil informou que o motorista foi autuado na Central de Flagrantes e confirmou que ele trafegava na contramão quando atingiu a moto conduzida pelo entregador.

"Populares agrediram o suspeito, que foi socorrido e preso por policiais militares. Ele apresentava sinais de embriaguez e estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida desde novembro de 2019, diz a nota.

A PC informou ainda que o acusado vai "responder pela infração de direção sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, e pelo crime de praticar homicídio culposo na direção de veículo, sob a influência de álcool ou outra substância que determine dependência – ambos do Código de Trânsito Brasileiro (CTB)". Ele passou por exames de lesões e está à disposição do Poder Judiciário.