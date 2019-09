'Não possuo intenção em disputar eleições', garante Felipe Neto

(Foto: Reprodução/YouTube)

Após travar uma guerra com o prefeito do Rio na Bienal, o youtuber Felipe Neto afirmou em seu Twitter na última quarta-feira (11) que não tem planos de se lançar à carreira política disputando eleições no futuro.

"Não possuo hoje qualquer intenção em disputar eleições, quaisquer que sejam. As chances disso acontecer, ao meu ver, são nulas", afirmou Felipe .

"Isso só mudaria caso acontecesse algo caótico que mudasse por inteiro minha maneira de pensar, algo que não acredito que vá acontecer", concluiu.