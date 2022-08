'Não volto nunca mais': hóspedes narram clima de terror após crime em hotel de Itapuã

As horas após o assassinato do empresário Victor Gutemberg Bezerra Ramos, 29, no Catussaba Resort, em Itapuã, nesta quinta-feira (25), foram de horror. Depois do tiroteio - que ocorreu por volta das 11h da manhã -, policiais militares da 15ª CIPM isolaram o local e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou que a vítima não resistiu aos ferimentos. Turistas contam que ficaram proibidos de sair do local e, os que estavam na faixa de areia da praia privativa, só puderam retornar aos quartos depois que o corpo foi removido da piscina, onde aconteceu o crime.

Um casal paulista que chegou na quarta-feira (24), pela primeira vez na Bahia, afirma que não tem intenção de voltar ao estado após o episódio. O homem e a mulher estavam na praia quando o assassinato aconteceu. “A gente estava próximo, podia ter acertado qualquer pessoa que estava aqui, inclusive nós. Reservamos um lugar com valor mais alto com teoricamente mais segurança e acabou sendo inseguro. A gente podia ter sido alvejado”, recorda o homem, que pediu anonimato pois chegou a ver o suposto assassino saindo do hotel pelo portão de acesso com a praia.

"Nunca esperei passar por algo assim", declara o turista argentino Pablo Gamboa, que estava no hotel na hora do crime. Ele conta que ouviu de sete a oito disparos.



Duas turistas argentinas, que pediram para não serem identificadas, contam que a primeira vez na Bahia foi marcada por uma tragédia. As duas vieram passar férias no estado e estavam fora do resort quando o episódio aconteceu. “Já estivemos no Ceará, Natal, Maceió, aqui é a primeira vez e a primeira vez que acontece uma situação dessa. Dá sensação de perigo, o hotel não é seguro", declarou uma.



O Catussaba Resort está localizado entre as praias de Stella Maris e Itapuã, ao lado de pontos turísticos como o Farol de Itapuã, a Lagoa do Abaeté e o Largo de Cira do Acarajé. A estrutura consiste em quatro piscinas interligadas e acesso à praia.

Em nota, o hotel se posicionou sobre o crime. Confira:

O Catussaba Resort Hotel vem informar ao público que na manhã deste dia 25 de agosto houve um fato lamentável e sem precedentes em suas dependências: um hóspede foi baleado por uma pessoa ainda não identificada. Esta foi a única vítima, destacando que até o momento não foram identificados quaisquer atentados contra o patrimônio da vítima nem contra a vida e patrimônio de nenhuma outra pessoa.

O Hotel desprendeu todo o esforço possível para prestar os cuidados médicos necessários, tendo sido imediatamente contatada empresa médica que dispõe de ambulância estacionada vizinha ao seu imóvel, assim como também chamou a polícia para alertar a ocorrência do crime. Ambas agiram com a prontidão possível, estando no estabelecimento em poucos minutos.

Ademais, destaca-se que ao longo de suas quase três décadas de funcionamento o Hotel nunca antes foi local de evento desta natureza. De fato, o empreendimento sempre prezou pelo máximo de cuidado e sempre zelou por dar segurança aos seus hóspedes e colaboradores, distribuindo diversos profissionais treinados para vigiar e assegurar todos que adentram no empreendimento.

Enfim, o Hotel desde o primeiro momento se disponibilizou e já colabora de forma mais ampla possível com as autoridades públicas buscando contribuir para a identificação célere dos responsáveis pelo fato.



*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro