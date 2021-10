'Não vou mudar para agradar ninguém', afirma Maurício Souza

Depois de ser demitido do Minas Tênis Clube por mensagens com teor homofóbico nas redes sociais, Maurício Souza garantiu que não mudará o estilo de suas postagens, e que seguirá com as críticas ao movimento LGBTQIA +.

"Vou continuar sendo da mesma forma, não vou mudar. Sempre coloquei (nas redes sociais) meus valores, o que eu acreditava. Desde que eu era ninguém, eu sempre fiz isso. Eu não vou mudar para agradar ninguém. Vou postar o que acho importante, o que acredito, o que acontece no país", disse o jogador de vôlei, em entrevista ao canal Pilhado, na noite da última sexta-feira (29).

O atleta também garantiu que já busca um novo clube, o que, segundo ele, deve acontecer em breve. "Meu empresário já tem alguns times em vista, já estão em negociação. A galera pode ficar sossegada, daqui alguns dias estou em outra equipe...", afirmou.

Maurício ainda falou sobre sua relação com Douglas Souza, ponteiro do Tonno Callipo, da Itália. Os dois, que foram companheiros na seleção masculina, trocaram farpas recentemente. Douglas é o primeiro atleta abertamente gay do vôlei olímpico, e comemorou após Maurício ser demitido do Minas pelas postagens homofóbicas.