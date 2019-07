Nasceu? Rafael Vitti confunde seguidores com foto do pai com bebê no colo

O ator Rafael Vitti confundiu os seguidores ao publicar nesse final de semana uma foto do pai segurando um bebê. A filha dele com Tatá Weneck nasceu?



Isso porque Rafael é muito parecido com o pai, o também ator João Vitti. "Calma, galera! Ainda não", escreveu na legenda da foto no Instagram.



Os internautas comentaram sobre a semelhança entre pai e filho. "Seu pai foi clonado e aí você nasceu", escreveu um seguidor. "Sua mãe tem máquina de xerox no lugar do útero", avaliou outra fã.



Tatá Werneck está grávida de seis meses e segue no comando de Lady Night. Rafael Vitti está na novela Verão 90, da TV Globo.