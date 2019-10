Natal no Convento terá desfiles, exposição de mesas decoradas e presentes

Evento que reúne moda, decoração e requinte no Pestana Convento do Carmo, no Centro Histórico de Salvador, o Natal no Convento começa nesta quinta-feira (3) e segue até o próximo dia 13 de outubro. Criado pela produtora de moda e eventos Vera Pontes, com curadoria da arquiteta Celeste Leão, a primeira edição do encontro vai combinar duas frentes principais: a venda de presentes, com expositores de moda, beleza, artesanato, gastronomia e decoração, e a exposição de Mesas Decoradas.

A ocorreu nesta quinta, às 16h, estreado pela grife Luciana Galeão, seguido pelas marcas vindas especialmente de Recife para participar do evento: Eliane Mello (caftans com estampas exclusivas), Jailson Marcos Designer de Calçados e Patrícia Moura Biojóias; além das marcas locais, Madá Negrif e Levite Bahia.

“Vai ser uma oportunidade única para acompanhar as maiores tendências do mercado de moda e decoração e ter contato com peças exclusivas, tudo isso no ambiente aconchegante e sofisticado do Convento do Carmo”, destaca Vera Pontes, que promove eventos e feiras em Salvador há quase 30 anos.

Até o dia 6, das 10h às 21h, haverá venda de opções de presentes para o Natal. “Serão 26 expositores de produtos criativos, exclusivos, produzidos por artesãos e pequenos empreendedores e grandes marcas consagradas no mercado baiano”, comenta Vera.

Entre as opções estão: bijouterias, semijoias e jóias, moda feminina, bolsas, sapatos, papelaria, artesanatos, chocolateria, cupcakes, roupas de cama, talheres artesanais, aromas, entre outros.

No dia 12, o evento vai contar com um desfile de moda infantil, estrelado por influenciadores mirins, além de atividades recreativas para comemorar o Dia das Crianças.

Mesas decoradas

Já no dia 5, às 16h, o público poderá conferir a apresentação do grupo Neojiba, seguido, às 17h, pelo Coral Ecumênico e pela abertura da exposição de Mesas Decoradas inspiradas no Natal e elaboradas por arquitetos, designers, empresárias e blogs especializados em mesas. “Além de acompanhar combinações, tendências, cores e peças variadas de decoração para mesas, os visitantes poderão ter ideias e soluções para compor uma mesa de Natal bonita e elegante”, explica a curadora, a arquiteta Celeste Leão.

Entre os profissionais participantes da mostra, estão a própria arquiteta Celeste Leão; as empresárias Conceição e Karine Queiroz; a arquiteta Camila Maia; a digital influencer Vania Senna e arquiteta Rafaela Senna; as arquitetas Adriana Araújo e Suzane Cabús; a designer Selma Bandeira; a empresária Renata Hufnagel e a designer Dolores Landeiro. A exposição ficará aberta ao público até o dia 13, das 10h às 21h e conta com o apoio das marcas: Empório Magma, Essence, Belfort Gift, Casabella e Camicado.

Social

O evento terá um cunho social, com a arrecadação de brinquedos para crianças portadoras de HIV acolhidas pela Instituição Conceição Macedo. E contará com o apoio do Instituto ACM, que tem como objetivo, o apoio e a promoção da cultura de vanguarda, além da preservação do patrimônio histórico e artístico da Bahia. De acordo com Claudia Vaz, diretora executiva do instituto, “o ponto mais interessante é que não será apenas um evento comercial. Será um encontro para promover a economia criativa e também recolher doações para crianças com HIV”, comenta.

Para a venda de presentes, de 3 a 6 de outubro, estão confirmadas as marcas: Luciana Galeão; Leila Daltro Acessórios; Andrea Bolsas e Sapatos; Patricia Moura Biojóias (Recife); Emporio Jabon Y Aromas; Jóias Adriana Mota; Eliane Mello (Recife); Borbolaços; Amarelinha Arte Dolls; Katchuka (moda infantil); Talheres Bordados; Superuteis; Cristina Riq; Levite Bahia, Mario Farias e Madá Negrif; Rosário Personalizado (papelaria); Loja Bazar & Design; Jailson Marcos Designer de Calçados (Recife); Cris Café; Sabor de Chocolate; Nada Básico (bolsas de crochê); GP Lencóis; Sapatos By Lu; Instituto ACM; Monica Anjos; Telma Oliveira Decor Maison (almofadas) e Confecções Due.

Serviço

Natal no Convento

Local: Hotel Pestana Convento do Carmo

Dia 03/10, às 16h – Desfile de abertura

De 03 a 06/10 e 12 e 13/10 – Vendas de Presentes

De 05 a 13/10 – Exposição Mesas Decoradas

Dia 12/10 – Desfile Infantil com influenciadores mirins

Horario: das 10h às 21h

Aberto ao Público.