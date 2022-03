Natália sai quebrando tudo após briga com Linn no BBB: 'Não aguento mais'

Demorou, mas finalmente veio aí a primeira grande briga do Big Brother Brasil 22. Toda a treta esteve centrada nas "comadres": Natália discutiu com Linn da Quebrada por ciúmes de Jessilane. Não entendeu nada? Calma que a gente te explica.

A briga teve seu estopim na festa do líder Lucas na madrugada desta quinta-feira (17), mas as primeiras faíscas saíram ainda antes, durante um papo que rolou na mesa do VIP.

Além disso, Natália avaliou que Linn estava tentando "afastar" Jessilane de si. Já na pista de dança da Festa do Líder Lucas, a mineira chamou Eslovênia para abrir o coração sobre seu sentimento de chateação em relação à amizade com Linn da Quebrada e Jessilane.

"Imagina você estar numa roda e ficar assim [cara de quem está só olhando]. E é uma coisa que não vem acontecendo de hoje. É uma coisa que sempre tá acontecendo. Às vezes, eu estou na roda e não tenho oportunidade de falar. De certa forma, a gente vai se sentindo desmerecida ou pouco querida", desabafou.

A designer de unhas também relatou ter passado por algumas situações ao longo do dia em que acabou não tendo a oportunidade de expor seus pensamentos, mas não estava interessada em falar para não parecer vitimismo.

Eslovênia, então, aconselhou a participante a dialogar com as sisters para falar de seus sentimentos. "Fale para elas. Eu tenho certeza de que elas adoram muito você. Fala com elas e não tenha medo, de verdade", orientou.

'Vou dar uma afastada da Jessi'

Do outro lado da festa, Linn da Quebrada apontou que já estava sentindo uma movimentação diferente de Natália diante da acusação de tentar afastá-la de Jessilane.

"Tem a ver com a minha relação com a Jessi. Em algum momento, ela falou para mim que eu estou tentando colocar ela contra a Jessi... Acho que vou dar uma afastada por isso. Vou tentar dar uma afastada da Jessi", desabafou.

A treta

Após os desabafos, Natália, Linn da Quebrada e Jessilane se encontraram no Quarto Grunge. A designer de unhas decidiu colocar a história a limpo e questionou as movimentações da atriz no jogo, além de tentar afastá-la da professora de biologia.

"A Jessi é uma pessoa que eu sinto muito ciúmes. Às vezes, me sinto deslocada. Porque muitas vezes a conversa é só de vocês duas e não me incluem", disparou.

Linn da Quebrada tentou se defender, mas foi interrompida com os gritos de Natália. "Muitas vezes eu sentia ciúmes da Jessi, eu falei isso com você. Eu não fui falsa, eu falei isso com você", esbravejou a mineira.

A atriz não conseguiu segurar às lágrimas e começou a reagir aos gritos também. A designer de unhas, no entanto, não parou de afirmar que a sister estava agindo pelo afastamento entre ela e Jessilane e ainda decretou que sentia Linn sendo "falsa e desleal" em alguns momentos.

Abalada com a discussão, Linn da Quebrada foi levada ao Quarto Lollipop por Eslovênia e começou a chorar alegando não saber como agir diante do conflito com Natália.

"Eu não sei o que fazer, a não ser me afastar. Amiga, se eu não me afastar, isso vai continuar acontecendo", reclamou.

Linn da Quebrada desabafa sobre briga com Natália: 'Não sei o que fazer'

Já no Quarto Grunge, Natália seguiu reforçando para Jessilane que Linn da Quebrada estava tendo movimentações na intenção de afastá-las dentro do confinamento.

"Eu gosto da sua história, sua trajetória é muito parecida com a minha. É uma coisa que eu tenho muito apreço. Sinto que muitas das vezes a Lina quer te afastar de mim. Eu quero falar as coisas e não me sinto acolhida", justificou.

A goiana se incomodou com as afirmações da designer de unhas, discutiu e deixou o papo irritada com a dimensão da confusão. "Natália, não é sobre isso", interrompeu Jessilane. "É sobre isso, sim...", rebateu a sister.

Incomodada com a falta de apoio, a mineira saiu aos berros pela cozinha do VIP e precisou ser amparada por Laís e Eslovênia. As sisters, inclusive, pediram para Linn da Quebrada, que tentava uma aproximação, dar um tempo para conversar quando tudo estivesse mais calmo.

"O que eu sinto sempre parece menor, o que eu quero falar sempre parece menor. Eu não aguento mais isso! No final, eu sempre sou a problemática! Não aguento mais isso", gritou Natália.

Sem conseguir se acertar com amiga, Linn da Quebrada também sentiu o baque e se isolou no Quarto Grunge. Sozinha, ela seguiu chorando, disse que queria ir embora do programa, decretou que era "um monstro" e ainda disse para Laís que não poderia ficar com Jessilane nesse momento.