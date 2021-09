Natura Musical abre inscrições no dia 8; Bahia terá R$ 1 milhão

Começam no dia 8 deste mês e vão até dia 28 as inscrições para a nova edição do edital Natura Musical. Os interessados devem se inscrever no site edital2021.naturamusical.art.br. A Bahia vai reeber R$ 1 milhão em investimentos e a seleção acontecerá através da Lei FazCultura. Ao todo, serão distribuídos R$ 5,5 milhões de reais, sendo R$ 1,5 milhão para projetos de todos o Brasil e região Amazônica; R$ 1 milhão para Minas Gerais; R$ 1 milhão para a Bahia; R$ 1 milhão para o Pará; R$ 1 milhão para o Rio Grande do Sul.

As propostas inscritas podem ter diversos formatos como álbum, show, turnê, clipes, podcasts, além de programações; mostras; festivais; programas de formação; iniciativas de empreendedorismo cultural; documentários, entre outros. Os projetos serão avaliados por uma rede de curadores formada por artistas, produtores, jornalistas e empreendedores do mercado musical.

“A descentralização dos recursos distribuídos pelo Edital Natura Musical renova os compromissos da plataforma com a diversidade da produção cultural brasileira", explica Fernanda Paiva, “O Edital Natura Musical 2021 tem foco artístico e busca por projetos musicais que representam a nossa riqueza cultural e a pluralidade do que está sendo produzido no Brasil”, explica Fernanda Paiva, executiva da área de cultura da Natura.

“Pelo nosso histórico compromisso com impacto positivo, os critérios de seleção vão além da música: buscamos por iniciativas com o poder de promover a pluralidade, a inclusão e a sustentabilidade. E, principalmente, com o poder de mobilizar mais gente para as transformações que queremos ver no mundo”, completa Fernanda.

O programa está completando 16 anos de atuação e, neste período, investiu cerca de R$ 170 milhões em 500 projetos. Linn da Quebrada, Emicida, Rico Dalasam e Letrux estão entre os artistas que já foram contemplados pelo edital.