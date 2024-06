EDITORIAL MODA

A roupa da noiva virou o novo interesse da moda

Muito branco, perolado, volumes, babados, rendas e transparências são os queridinhos fashion do momento. Pois bem, as roupas e acessórios que pareciam ser destinados apenas ao dia do casamento estão ganhando novos usos e indo às ruas. É o chamado “bridalcore” , tendência que se refere justamente ao uso dos elementos nupciais para criar um visual que vai além das festas de casamento. A gente sabe que o mercado de moda busca sempre criar uma novidade para estimular o consumo, e essa micro tendência está dentro desse contexto e também da macro tendência da valorização de um visual ultra feminina. Para se ter uma ideia o “bridalcore” é uma realidade nos tapetes vermelhos de grandes eventos globais,onde os vestidos brancos reinam. O TikTok foi o patrocinador do MetGala 2024, realizado em maio (evento badalado de moda que arrecada fundos para a preservação do acervo fashion do Museu Metropolitan de Nova Iorque e promovido pela Vogue America) e como dentro desta rede social poderosa se vestir inspirado nas noivas é um hit do verão no Hemisfério Norte , o dress code das convidadas foi repleto de brancos. As brands internacionais que influenciam o mercado global apostam nessa estética, foi o caso do verão 2024 da Balenciaga, Prada e Valentino, onde reinou o branco, as rendas e as transparências. Trazendo para nossa realidade é possível se inspirar nesse movimento internacional e garimpar em brechós, de forma sustentável , vestidos de noivas e acrescentar elementos para dar urbanidade a eles. Foi o que fizemos neste editorial, vem conferir!