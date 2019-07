Nego do Borel pede atriz Duda Reis em casamento

O cantor Nego do Borel e a atriz Duda Reis vão juntar as escovas de dente. O funkeiro contou ao blogueiro Leo Dias que pediu a mão namorada, que atualmente está no ar em "Malhação" durante viagem do casal para Portugal, onde o artista está em turnê.

Nas redes sociais, o funkeiro fez questão de expor todo seu sentimento para sua amada. Ele publicou um vídeo dançando com a noiva e ao fundo foi possível notar muitas pétalas de rosa e uma declaração de amor.

"Momentos especiais, que ficam guardados. A gente não sabe dançar, mas a gente tenta, né amor? Te amo", escreveu ele.

Nego do Borel e Duda Reis foram vistos pela primeira vez juntos em janeiro deste ano. Depois disso, em fevereiro, ele fez a primeira declaração pública de amor para a então namorada.