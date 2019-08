Negócio de bairro: 'Já tive cliente que pagou vestido de noiva só com moeda de R$ 1'

A costureira Joelma Lima nem imaginava que ia abrir um negócio depois que sua vizinha pagou R$ 25 para alugar um traje de festa que ela mesma tinha costurado e vestido para ir ao casamento de um parente. “Lembro como se fosse hoje. Era um corpete com uma pantalona. Dois dias depois, uma outra pessoa foi lá e bateu na minha porta querendo alugar também, porque minha amiga tinha recomendado. E aí eu fui sendo indicada para outras pessoas”, conta ela, que há 14 anos abriu sua primeira loja no bairro onde mora, Periperi, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

Em 15 dias, ela costurou mais de 30 peças de trajes de festa sem nem ter uma loja. O quarto do casal virou ateliê e a costureira teve que ‘expulsar’ o marido de lá. “Ele começava a dormir no sofá e quando era 4h da manhã eu chamava para ir pra cama”. Só que três meses depois o quarto também ficou pequeno. “A gente decidiu, então, alugar um imóvel. Quer dizer, uma salinha de três metros que só tinha um espelho, um banco de plástico e um balcão que eu peguei emprestado”.

De vizinho em vizinho, de amigo a amigo e de conhecido em conhecido, a loja cresceu de novo. Com um ano de inauguração, Joelma mudou de novo, para um espaço quatro vezes maior. Hoje, a Joelma Lima Noivas - esse é o nome de seu negócio - conta com um acervo de 500 peças e fatura R$ 23 mil nos melhores meses. Ainda neste mês ela vai abrir uma filial no bairro do Imbuí, região central da cidade.

“Tudo começou com essa roupa que aluguei por R$ 25. O primordial foi o boca a boca. Eu acho que o negócio de bairro tem um atendimento mais humano. Você visa muito o coração, a necessidade da pessoa. Seja em Periperi ou no Imbuí, eu não vendo só um produto ou um serviço. A gente trabalha com um sonho”, afirma Joelma.

Na última semana, a empresária inaugurou uma filial da Joelma Lima Noivas no bairro do Imbuí. A expectativa é contratar mais cinco funcionários.

(Foto: Divulgação)

O segredo do negócio de bairro está mesmo em saber como usar a seu favor a proximidade com o cliente e, ao mesmo tempo, ofertar um preço mais acessível a um produto e serviço de qualidade. A pedido do CORREIO, o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-BA) identificou, pelo menos, seis tendências em segmentos como bares, restaurantes, pet shops, comércio de roupas e confecções, minimercados e salão de beleza em bairros populosos da cidade.

Além de Periperi, a ferramenta Radar, do Sebrae, apontou também no que empreender em bairros como Pernambués, São Cristóvão, Fazenda Grande, Liberdade, São Caetano e Paripe (veja abaixo). “Para enxergar o potencial de um bairro é preciso ter conhecimento sobre ele e sua dinâmica de funcionamento. Quanto mais informações, mais fácil será compreender os desafios de se abrir uma empresa lá”, destaca a analista do Sebrae-BA Rosangela Bispo.

Ainda de acordo com a especialista, outro ponto relevante é avaliar se a empresa é competitiva não só no bairro, mas em suas proximidades. “Tenha uma visão clara da concorrência e observe se os clientes estão saindo do bairro para comprar mais longe em busca de economia ou de outros valores que não enxergam no comércio local, como uma experiência positiva que alia personalização, atendimento qualificado ou conforto”, completa.

Estratégia

Para Joelma, a maior dificuldade foi, justamente, segurar esse cliente dentro do bairro e, ao mesmo tempo, atrair gente de outras regiões da cidade. “Muitas vezes, o pessoal do bairro não valoriza o próprio comércio local. Só depois de rodar pra lá e para cá, acaba voltando. Então eu precisava ter duas coisas: qualidade e preço, para fazer esse pessoal ficar, e ter fôlego para trazer gente de fora”.

A costureira afirma ainda que a estratégia foi apostar na recomendação e entender até onde ia o tamanho do bolso. “Já teve noiva aqui que pagou o vestido só com moeda de R$ 1 de picolé e geladinho que vendeu o ano todo. Assim como chegava gente também e pagava o vestido à vista. Como eu venho da periferia, eu consigo entender essa parte das condições, do que as pessoas realmente podem pagar, e facilitar ao máximo”.

Por isso, o atendimento faz mesmo a diferença, como acrescenta a analista do Sebrae-BA Rosangela Bispo. “Não é ‘vender fiado’, mas atender bem e oferecer as coisas certas. Não deixe seu cliente esperando resposta. Fique atento às suas reclamações e tenha disponibilidade, empatia e transparência para resolver impasses”.

Mais dicas

Segundo o especialista em vendas e consultor de gestão comercial e estratégica Marcelo Reis, na hora de gerar esse valor agregado vale se inserir na cultura do bairro. “Isso pode trazer insights interessantes para inovar e dar agilidade. Além dos bons insights, é importante ver as ameaças que chegam e exterminam esses negócios”.

É comum também que, ao ver aquele negócio dando certo, muita gente resolva montar algo parecido no mesmo lugar. É aí que vai ser necessário sair na frente dessa concorrência. A orientação da mentora de negócio e líderes Renata Tolotti é fazer mais do que se espera e surpreender o consumidor. “O mais importante é escutar o cliente. Ele irá dizer o que deve ser feito e melhorado no negócio. Ganha a competição hoje quem consegue entender melhor o cliente”, diz.





SEIS TENDÊNCIAS DE NEGÓCIO

1. Comércio de Roupas e Confecções Pernambués, Fazenda Grande, Liberdade, São Caetano e Periperi.

2. Pet Shop Pernambués, São Caetano, Paripe, Periperi e São Cristóvão.

3. Minimercados Pernambués, Fazenda Grande, Periperi, Liberdade e São Cristóvão.

4. Lanchonete Pernambués, Fazenda Grande, São Cristóvão, São Caetano e Periperi.

5. Salão de Beleza Pernambués, Fazenda Grande, Liberdade, São Cristóvão e Beiru/Tancredo Neves.

6. Bares e Restaurantes Pernambués, Fazenda Grande, Liberdade, São Caetano e Paripe.





PARA MOVIMENTAR O SEU NEGÓCIO DE BAIRRO

Planejamento é tudoTenha claramente definidos quais os objetivos e metas que deseja alcançar com a sua empresa. Depois trace um plano de como vai conseguir atingi-los.

Fique atento às finanças Faça uma boa gestão financeira da sua empresa. Tenha controles de receitas e despesas; implante e analise o seu fluxo de caixa; tome decisões baseadas em dados. E conheça toda a sua operação: saiba os seus custos e despesas, tenha uma boa estratégia de precificação e garanta o capital de giro.

Cuide do marketing Acompanhe as tendências e tenha presença digital. Explore as redes sociais para ajudar nas suas vendas.