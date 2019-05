Negro mais rico dos EUA cria bolsa para pagar dívidas de formandos

O empresário tem fortuna estimada em US$ 5 bilhões (R$ 20,5 bilhões) (Foto: Reprodução/Twitter)

Além de buscar uma vaga no mercado de trabalho, os alunos recém formados em universidades, em alguns casos, precisam lidar com outro problema: o de quitar as dívidas contraídas para pagar o curso. Entretanto, os formandos da Universidade Morehouse, em Atlanta, no Estados Unidos não terão que se preocupar com o segundo contratempo.

Isso porque o bilionário Robert Smith anunciou que criaria uma bolsa para quitar todo o débito dos formandos de 2019. Smith estava na cerimônia a convite da universidade para receber um título de doutor Honoris Causa. Antes de anunciar a quitação das dívidas estudantis, o magnata já havia prometido US$ 1,5 milhão para bolsas de estudo e um parque para a instituição.

“Você é responsável por construir lugares fortes e seguros onde nossos jovens irmãos e irmãs possam crescer com confiança, observar e aprender com modelos positivos, e acreditar que eles também têm direito ao Sonho Americano”, discursou o empresário, investidor e filantropo americano, que deve gastar mais US$ 10 milhões para pagar as bolsas.

Nascido em Denver, no estado do Colorado, Smith tem 56 anos e é criador e presidente da Vista Equity Partners, grupo que administra um fundo de investimentos privado. O empresário tem fortuna estimada em US$ 5 bilhões (R$ 20,5 bilhões) e é apontado pela revista Forbes como o negro mais rico dos Estados Unidos.

O estudante de Negócios Elijah Dormeus contou ao jornal Atlanta Journal-Constitution que sua dívida chega a US$ 90 mil (R$ 369 mil). Sua mãe, Andrea Dormeus, é motorista de um ônibus escolar no bairro do Harlem, em Nova York. Após a declaração, Smith foi ovacionado pelos estudantes, familiares e funcionários da universidade.

Entre os célebres estudantes formados em Morehouse, estão o líder na luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, Martin Luther King Jr., o cineasta vencedor do Oscar deste ano na categoria melhor roteiro adaptado por Infiltrado na Klan, Spike Lee e o ator Samuel L. Jackson, vencedor do Oscar de melhor ator coadjuvante em 1995 por Pulp Fiction. A universidade é que é exclusivamente masculina, historicamente negra e foi criada durante a época de segregação racial nos EUA.