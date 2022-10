Neoenergia Coelba e SENAI oferecem curso gratuito para profissionais da construção civil

Até 17 de outubro, a Neoenergia Coelba e o SENAI estão com inscrições abertas para a segunda turma do curso online sobre eletricidade e segurança com a rede elétrica. A capacitação é gratuita conta com oito horas de duração, em um modelo autoinstrucional. As inscrições serão feitas no site da NEOENERGIA e a classificação poderá ser feita por ordem de inscrição.

São 40 vagas para profissionais que trabalham na área (eletricistas, construtores, ensino completo de antenas etc.) . "Os cuidados com os trabalhos próximos à eletricidade são e devem ser destacados, principalmente quando se trata de construções e reformas de edificações. Essa iniciativa, em parceria com o SENAI, só reforça o nosso compromisso com o tema", afirma o gerente de Saúde e Segurança da Neoenergia, Harley Albuquerque .

“Segurança é um tema importante em qualquer segmento. Quando tratamos de eletricidade, torna-se vital ter bons profissionais para atuar sem riscos. A NEOENERGIA, parceira em muitos projetos, tem aproveitado a experiência do SENAI e as vantagens do EAD para disponibilizar essa oportunidade de aprendizado aos profissionais nos estados em que atua”, afirma o Gerente de Inovação e Tecnologias Educacionais do SENAI Bahia, Ricardo Lima .

O Senai vai divulgar o resultado das inscrições para o curso no dia 20 de outubro e as aulas terão início no dia 24, no formato 100% a distância, com previsão de término no dia 8 de novembro.

Link para inscrições: https://www.senaibahia.com.br/gratuitoneoenergia/