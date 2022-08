Neojiba abre mais de 300 vagas para formação musical de jovens na Bahia

O NEOJIBA está com 345 vagas abertas para oito núcleos do programa em Salvador e no interior da Bahia (Feira de Santana, Vitória da Conquista, Teixeira de Freitas e Jequié). A pré-inscrição pode ser feita pela internet, no site neojiba.org, até o dia 8 de agosto.

Para se inscrever, é preciso ter entre 6 e 17 anos e estar matriculado na rede de ensino ou já ter concluído o ensino médio. Não é necessário ter conhecimento musical prévio nem possuir instrumento musical. O NEOJIBA fornece instrumentos e todos os acessórios para que seus integrantes possam praticar. As atividades são totalmente gratuitas.

Em Salvador, as inscrições são para os núcleos do Bairro da Paz (45 vagas), Nordeste de Amaralina (18), Pirajá (18) e Cordas Dedilhadas, em Nazaré (9). No interior do estado, as vagas são para Teixeira de Freitas (157), Feira de Santana (68), Vitória da Conquista (10) e Jequié (20).

Caso haja mais interessados do que o número de vagas para os Núcleos Territoriais em Feira de Santana, Vitória da Conquista e Teixeira de Freitas, haverá sorteios públicos para a definição dos beneficiados. Já para os Núcleos de Prática Musical em Salvador e Jequié, o critério utilizado será o de maior proximidade da moradia em relação ao núcleo escolhido.

Em 2022, o Neojiba comemora 15 anos de história. Neste período, o programa já mudou a vida de mais de 10 mil crianças, adolescentes e jovens baianos, tornando-se referência em desenvolvimento social por meio da música no Brasil e no mundo.

Confira os regulamentos e os links para pré-inscrição:

REGULAMENTO NÚCLEOS TERRITORIAIS (Feira de Santana, Vitória da Conquista e Teixeira de Freitas)

NTN FEIRA DE SANTANA - ANTONIO GASPARINI

Endereço: CSU da Cidade Nova - Rua Tostão S/N, Cidade Nova, Feira de Santana – BA.

LINK DE PRÉ-INSCRIÇÃO

NTN TEIXEIRA DE FREITAS

Endereço: Paróquia São José Operário, Avenida Profeta Issa, 53, Monte Castelo, Teixeira de Freitas -BA.

LINK DE PRÉ-INSCRIÇÃO

NTN VITÓRIA DA CONQUISTA

Endereço: Centro Cultura Camillo de Jesus Lima - Av. Rosa Cruz, 45 - Recreio, Vitória da Conquista - BA.

LINK DE PRÉ-INSCRIÇÃO

REGULAMENTO NÚCLEOS DE PRÁTICA MUSICAL NEOJIBA (Salvador e Jequié)

VAGAS PARA:

NPM BAIRRO DA PAZ

Endereço: Rua Nossa Senhora da Paz, nº 15, Programa Avançar (Espaço da Santa Casa), Bairro da Paz, Salvador - BA

LINK DE PRÉ-INSCRIÇÃO

NPM CORDAS DEDILHADAS

Endereço: Rua Santa Clara, s/n, Nazaré, Salvador-BA (dentro do Convento de Santa Clara do Desterro).

LINK DE PRÉ-INSCRIÇÃO

NPM NORDESTE DE AMARALINA

Endereço: Beco da Cultura S/N, Nordeste de Amaralina, Salvador-BA

LINK DE PRÉ-INSCRIÇÃO

NPM PIRAJÁ

Endereço: Centro de Cidadania e Cultura de Pirajá, Rua 24 de Agosto, S/N, Pirajá, Salvador - BA.

LINK DE PRÉ-INSCRIÇÃO

NPM CIDADE SOL (JEQUIÉ)

Endereço: Colégio Estadual Luiz Viana Filho - Av. Lions Club, s/n - Jequiezinho, Jequié - BA

LINK DE PRÉ-INSCRIÇÃO