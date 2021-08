Netflix anuncia estreia da 4ª temporada de 'Stranger Things' para 2022

Os fãs de Stranger Things se animaram com a notícia de que a quarta temporada já estava sendo gravada. Porém, a Netflix anunciou nesta sexta-feira, 6, que a estreia será apenas em 2022



"Vejo todos vocês no mundo invertido. Stranger Things volta em 2022", diz a legenda do post com um teaser com cenas das temporadas anteriores e algumas cenas inéditas dos próximos episódios.

opı̣ʇɹǝʌuı̣ opunɯ ou ŝǝɔoʌ sopoʇ oɾ̣ǝꓥ

Stranger Things volta em 2022. pic.twitter.com/u3JnLnrnQD — netflixbrasil (@NetflixBrasil) August 6, 2021

Na quarta-feira, 4, um incêndio atingiu o estúdio onde são realizadas as filmagens da quarta temporada de Stranger Things.A Netflix afirmou ao portalque o prédio atingido era antigo e estava em vias de ser demolido, não afetando o andamento das gravações da série.