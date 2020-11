Netflix confirma contratação de Manu Gavassi: 'Nova estrela'

A Netflix confirmou nesta terça-feira (3) a contratação de Manu Gavassi, chamada pelo serviço de sua "nova estrela".

O anúncio foi feito com um vídeo em que Manu fala do que a irrita no suposto nome da série que ela vai protagonizar, "Condom Ladies", e com o vazamento de informações sobre o acordo.

???????? Condom = ????????Camisinha

???????? Ladies = ????????Mulheres

❓Condom Ladies = ????‍♀️Não sei o que significa, mas não é uma série minha

????‍♀️Manu Gavassi = ✨A mais nova estrela da minha família <3 pic.twitter.com/wjc89IRTam — netflixbrasil (@NetflixBrasil) November 3, 2020

"Eu sou uma mulher, uma mulher bem resolvida, independente e que vai descobrir quem vazou as informações do meu trabalho todas erradas, destruindo meu sonho de ter um vídeo de contratação mais legal que o do Bruno Gagliasso", diz Manu.

A cantora e atriz também publicou vídeos sobre o novo projeto nas redes sociais. "Uma série teen sobre uma camisinha e várias mulheres... Ou quase isso!".

No teaser, a artista se questiona a respeito de quem teria inventado o nome “Condom Ladies”. A jornalista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, já publicou há meses que a artista atuaria nessa série ao lado de Guilherme Winter e Sheron Menezzes.