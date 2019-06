Netflix divulga novo teaser de La Casa de Papel; veja

Depois de aproveitar a final da Liga dos Campeões, em Madri para divulgar o teaser da terceira temporada de La Casa de Papel, a Netflix lança hoje o trailer completo. No último sábado (1º), durante o intervalo do jogo entre Tottenham e Liverpool, a plataforma de streaming soltou em suas redes sociais um trechinho da série espanhola, que também se passa em Madri.

O teaser mostrava Rio, Tóquio, Nairóbi, Helsinque, Denver e Estocolmo se preparando para um novo assalto. "O grande jogo começa em julho", anunciava a Netflix. A terceira temporada estreia no dia 19 de julho.

(Foto: Divulgação)

Depois de fugir com um bilhão de Euros do FNMT, o professor recebe um telefonema: um dos membros do grupo foi capturado. A única maneira de resgatá-lo e proteger o esconderijo dos outros é reunir todos para realizar um novo assalto, o maior roubo já pensado.

“Conseguimos escapar, mas agora vem o mais difícil: manter-se vivo”, avisa o Professor logo no início do trailer. O vídeo começa com o grupo chegando em águas internacionais juntos e comemorando que escaparam da polícia. Em seguida, eles aparecem em cenários paradisíacos, aproveitando a boa vida — e os muitos milhões que roubaram da Casa da Moeda.

No entanto, a felicidade dura pouco: a polícia logo chega para atrapalhar a lua de mel entre Tóquio e Rio, o que acaba em uma perseguição pela floresta, que resulta no jovem assaltante sendo capturado.

Criada por Álex Pina e dirigida por Jesús Colmenar, a série traz no elenco Álvaro Morte, Pedro Alonso, Najwa Nimri, Úrsula Corberó, Jaime Lorente, Alba Flores, Miguel Herran, Esther Acebo, Ituño Ituño, Darko Peric, Rodrigo de la Serna, Hovik Keuchkerian, Luka Peros, Henrique Arce, Kiti Mánver, Juan Fernández Mario de la Rosa, José Manuel Poga e Fernando Cayo.

La Casa de Papel se tornou a série de língua não-inglesa mais assistida mundialmente quando foi lançada pela Netflix em 2018. Produzida pela Vancouver Media, a nova temporada estreia globalmente em 19 de julho.