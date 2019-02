Netflix divulga trailer de nova produção brasileira

Coisa Mais Linda terá muito protagonismo feminino e mostrará mulheres cariocas do ano de 1959 em diferentes fases de sua vida. O grupo formado por Malu, Lígia, Thereza, e Adélia viverá em busca de um sonho comum: viver da música. E tudo terá início no bar homônimo à série. Enquanto seguem em busca de seus sonhos, elas superam inseguranças, celebram conquistas e desbravam o significado de suas relações afetivas.

A nova produção brasileira anunciada na manhã desta terça (19), está prevista para estrear em 22 de março e contará com sete episódios. Ambientada na virada dos anos 60, tudo começa quando Maria Luiza (Maria Casadevall), uma jovem e rica paulistana que se muda para o Rio de Janeiro para abrir um restaurante com seu marido. Ao chegar, ela descobre que ele a abandonou e fugiu com todo o dinheiro.

Em meio ao desespero, Malu se recupera e parte em busca de um novo sonho em meio à vibração da cidade ao ritmo da emergente Bossa Nova. Nesse desafio, ela contará com três mulheres incríveis: Lígia (Fernanda Vasconcellos), sua amiga de infância e dona de uma voz encantadora; Adélia (Pathy Dejesus), uma carioca negra e trabalhadora absolutamente determinada e com uma força inabalável; e Thereza (Mel Lisboa), uma jornalista moderna e independente.

Confira o trailer: