Neto avalia impacto de feriadão antecipado: 'Houve queda, mas abaixo do desejado'

O prefeito ACM Neto fez uma breve avaliação do impacto dos feriados antecipados em Salvador - ontem, hoje e amanhã ficaram como as datas para Dois de Julho, São João e Conceição da Praia. A intenção foi reduzir a movimentação na capital nessa semana considerada crítica no combate ao coronavírus.

Segundo Neto, houve uma redução importante, mas ainda assim abaixo do esperado no número de passageiros no transporte público e de tráfego de veículos.

"Redução de 81% se comparado a um dia normal. Veículos: menos 39% comparado a um dia normal. Houve uma queda em ambos se comparado aos dias de isolamento, mas abaixo do desejado. Peço que a pessoas fiquem em casa. Essa semana é chave", pediu.

Neto disse que Salvador vive "a fase mais difícil", com o nível de ocupação de leitos de UTI na rede pública chegando a 88%. Hoje, novos leitos devem ser incorporados aos já disponíveis, avisou. "Mas mesmo com a incorporação, a taxa de ocupação não cai, pois aumenta o número de pessoas que precisam dos leitos. Por isso reforço o apelo para que os soteropolitanos nos ajudem, fiquem em casa", diz.

O prefeito disse ainda que se a pressão no sistema de saúde for aliviada teremos segurança para, a partir de 1º de junho, "dar retomada a abrir alguns serviços da capital". Por isso, avaliou que essa é a "semana mais crítica" desde o início da pandemia do novo coronavírus.