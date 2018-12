Neto LX é flagrado com drogas e conduzido para a delegacia em Itabuna

O cantor Neto LX foi conduzido para a delegacia de Itabuna, no Sul do estado, depois de ser flagrado com maconha e ecstasy nesta quarta-feira (5). O artista ficou conhecido depois do sucesso da música 'Gordinho gostoso', em 2015. A assessoria do cantor informou que as drogas não pertencem a ele e que Neto foi levado para a unidade policial apenas para prestar esclarecimentos.

Segundo a Polícia Civil, o cantor estava com dois homens dentro de um carro quando foi flagrado por policiais militares. Os três foram conduzidos para a delegacia, onde assinaram um Termo Circunstanciado e foram liberados.

A assessoria de Neto LX nega que ele seja usuário de drogas e informou que o cantor estava de carona com um primo e um amigo quando foi abordado. Os três estavam fazendo compras em Itabuna quando foram parados em uma blitz. A produção confirmou que a maconha e o ecstasy estavam no veículo, mas informou que não pertencem ao artista.

Neto LX ficou famoso em 2015 (Foto: Almiro Lopes/ CORREIO)

Neto nasceu em Ilhéus, onde viveu até os 18 anos. Aos 12, ganhou o primeiro instrumento, um cavaquinho, presente da mãe, Edna, para incentivar seu talento musical. Quando completou a maioridade, ele se mudou para Itabuna, e 3 anos depois, chegou em Feira de Santana, onde formou a banda Luxúria, dando início a carreira profissional. Foi o início da ostentação, marca registrada do artista.

Em meio ao sucesso do arrocha, Neto LX contou que se inspirou nos rappers americanos e paulistas, a exemplo dos MCs Da Leste e Guimê, para investir na nova vertente do ritmo: o arrocha ostentação. O primeiro CD solo do músico, intitulado É Muita Luxúria, foi lançado em agosto de 2014. Desde estão, o sucesso de Neto só cresceu.

Na época da música Gordinho Gostoso o cantor fazia uma média de 25 shows por mês, fatura entre R$ 50 a R$ 70 mil por apresentação, e mantinha uma equipe de 35 pessoas. A estimativa era de que ele movimentava R$ 1,2 milhão mensais.

O artista afirma no próprio site que as músicas “Vida Mais Ou Menos”, “Gordinho Gostoso” e “Menina Maluquinha (Agita o Baile)” juntas, somam mais de 1 milhão de players somente em um canal do youtube e todo o álbum tem mais de 26 milhões de players no PalcoMp3.