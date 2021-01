Ney Lima tenta invadir estúdios da Globo para entrar no BBB21: 'Cheguei, Boninho'

Ney Lima se empolgou com as especulações que o colocaram como cotado para o BBB21. Após afirmar que não tinha sido convidado ainda, ele resolveu ir até os estúdios da Globo, no Rio de Janeiro, para tentar reivindicar pessoalmente sua vaga.

Em um vídeo divulgado em seu Instagram, o baiano de Serrinha aparece vestido como a personagem Darlene, interpretada por Déborah Secco na novela Celebridade, e vai até os Estúdios Globo tentar falar com Boninho. “Eu sempre disse que meu sonho era entrar no Big Brother e vale tudo por um sonho”, disse ele em entrevista ao colunista Leo Dias.

“Eu me lembrei da personagem e me identifiquei. Darlene sou eu, que faria tudo por um sonho, que corre atrás, que luta. E como o BBB é um sonho que eu tenho, eu pensei: ‘por que não tentar?’. Eu incorporei a Darlene na porta dos Estúdios Globo. Fui atrás do meu desejo, segui meu coração”, contou Ney.