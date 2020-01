Neymar compara atriz americana com Emília e internautas enxergam cantada

Mais uma vez, o jogador Neymar Jr. trouxe para si os olhares dos internautas. É que o 'menino Ney' comentou uma postagem, onde a atriz americana Amanda Cerny estava vestindo um biquini, em Miami Beach, na Flórida. Amanda estava fazendo uma "sessão de fotos" e a sua intenção era estar caracterizada com a peruca e o batom da Rainha de Copas, do filme Alice no País das Maravilhas.

No post, no Instagram, o jogador não perdeu a oportunidade de comentar e acabou comparando Amanda Cerny com Emília, do "Sítio do Picapau Amarelo", de Monteiro Lobato. "Looks like EMÍLIA... 'Sítio do Picapau Amarelo'", brincou. Bastou isso para os internautas enxergarem uma cantada do brasileiro. A atriz, contudo, tem namorado, de nome Johannes Bartl.

'Looks like EMÍLIA... 'Sítio do Picapau Amarelo'', brincou Neymar

(Foto: Reprodução/Instagram)

Amanda Cerny disse a Neymar que pesquisou sobre o termo no Google para saber de quem se tratava. E não é que ela também achou parecido? Mesmo assim, os brasileiros não perdoaram a cena e tornaram o comentário de Neymar um dos assuntos mais comentados do mundo no Twitter. Confira algumas brincadeiras e memes feitos pelos internautas.

Nestes últimos dias, o jogador mostrou que aproveitou - e muito - seus últimos momentos no Brasil antes de voltar para a França, onde atua pelo time do Paris Saint Germain. Em seu Instagram, o jogador da Seleção Brasileira postou registros com alguns de seus "parças" e com o filho, Davi Lucca, de 8 anos.

(Foto: Reprodução/Instagram)

"Aquele futebol de sabão não pode faltar, né", postou o jogador, que aparece com o filho e os amigos Lucas Lima, Jota Amâncio e Bruninho. Já em Paris, ele ainda exibiu a barba espessa que deixou crescer durante as festas de fim de ano e exibiu o almoço ostentação.

"Já que falaram, tá aí. Barbaaaaa", postou ele. Neymar ainda postou um vídeo de seu almoço, com direito a caviar, com o amigo Gil Cebola, e escreveu: "A favela venceu".