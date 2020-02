Neymar será desfalque no Carnaval 2020: 'Dessa vez, sem polêmica'

O Carnaval saiu de Neymar, mas ele não saiu do Carnaval. Nesta sexta-feira (21), o camisa 10 do PSG e da Seleção gravou um vídeo direto da França brincando com sua ausência da folia no Brasil.

“É com uma imensa felicidade que estarei desfalcando o Carnaval de 2020. É isso mesmo. Dessa vez, não terá polêmica. Valeu, bom Carnaval!”, disse Neymar, emendando uma gargalhada na parte final da gravação, publicada na conta do craque no Instagram.

O desfalque é por motivo profissional. Neymar estará em campo domingo (23), quando o PSG recebe o Bordeaux pela 26ª rodada do Campeonato Francês.