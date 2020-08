Neymar x Lewandowski: final da Champions vale mais que o título

A final da Liga dos Campeões da Europa, entre Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, será um verdadeiro duelo de opostos nesse domingo (23), a partir das 16h. De um lado, um time 'novo rico', que sequer havia chegado à decisão do torneio antes. Do outro, um clube tradicionalíssimo, com cinco títulos na galeria. E, mais do que isso, a briga poderá render ainda um outro troféu: o de melhor jogador do mundo.

Neymar e Lewandowski aparecem como os favoritos ao prêmio - que, muitas vezes, é influenciado pelo vencedor da Champions. O brasileiro sofreu com lesões e jogou pouco, é verdade, mas comandou o PSG quando entrou em campo. Em apenas 26 partidas na temporada, anotou 19 gols e deu 12 assistências, participando de uma média de quase 1,2 gol por jogo.

Em um recorte pela Liga dos Campeões, Neymar atuou em 6 duelos, com 3 gols feitos e 3 assistências. Nos últimos confrontos, brilhou e foi essencial para que o PSG alcançasse sua primeira final.

Lewandowski, por sua vez, esteve em 49 duelos, marcando 55 gols e dando 10 assistências. Pela Champions, os números são ainda mais impressionantes: 15 gols e 6 assistências em 9 partidas, uma incrível média de participação de 2,3 gol por jogo.

Companheiro de Neymar no PSG, Mbappé corre por fora no prêmio de melhor do mundo. Já Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, que dominaram o troféu desde 2008 - com exceção de 2018, quando Luka Modrić venceu - estão menos cotados dessa vez. O português ganhou 'apenas' o Italiano e caiu cedo da Champions, nas oitavas de final; o argentino passou a temporada sem qualquer título e ainda viu o Barcelona levar a histórica goleada de 8x2 do Bayern nas quartas.

Especialistas em Liga dos Campeões

Apesar de ser a primeira vez do Paris Saint-Germain na decisão da Champions, não é a estreia de Neymar. O brasileiro tem um título da principal competição de clubes do mundo na carreira, com o Barcelona, em 2014/15. Na ocasião, fez um gol na vitória por 3x1 sobre a Juventus na final.

Ao todo, Neymar fez 59 partidas pela Liga dos Campeões em 7 temporadas - 4 pelo clube catalão e, agora, a terceira pelo PSG. Somando todas as participações, foi responsável por 35 gols, além de 26 assistências.

Lewandowski, por sua vez, não tem um troféu do torneio europeu para chamar de seu. A última vez que o Bayern levantou a taça da Champions foi em 2012/13, quando o polonês estava no rival Borussia Dortmund, derrotado por 2x1 na decisão. Essa é a nona temporada dele na Liga, pela qual já disputou 89 jogos. Foram 68 gols e 19 assistências.

Novo rico x tradição

Além do prêmio de melhor do mundo, a final da Liga dos Campeões 2019/20 também põe em xeque, como mencionado acima, um time da velha guarda contra um novo rico e novato nessa fase da competição.

Fundado em 1970, o PSG viu sua trajetória mudar completamente de patamar em 2011. Naquele ano, a Qatar Sports Investments (QSI), de Tamim bin Hamad Al Thani, comprou o clube e passou a fazer investimentos financeiros altíssimos. Entre eles, as duas contratações mais caras da história do futebol: Neymar e Mbappé.

Segundo o site Transfermarkt, referência em transferências no futebol, o Paris Saint-Germain hoje está na sexta posição entre os times mais valiosos do mundo, somando quase 802 milhões de euros (R$ 5,2 bilhões), atrás de outro novo rico, o Manchester City, Real Madrid, Liverpool, Barcelona e do adversário da vez, Bayern.

Valor de mercado (de acordo com o Transfermarkt):

Manchester City: 1,05 bilhão de euros (R$ 6,9 bilhões) Real Madrid: 1,04 bilhão de euros (R$ 6,8 bilhões) Liverpool: 1,02 bilhão de euros (R$ 6,7 bilhões) Barcelona: 992,2 milhões de euros (R$ 6,5 bilhões) Bayern: 928,55 milhões de euros (R$ 6,1 bilhões) Paris Saint-Germain: 801,45 milhões de euros (R$ 5,2 bilhões)

Do outro lado do campo, os alemães chegam a sua 11ª final de Champions (além dos cinco títulos, foram cinco vices) e sonham com o hexacampeonato. De quebra, querem impedir que a história da temporada 2011/12 se repita.

Naquele ano, o Bayern também disputou a taça contra um novo rico, o Chelsea. Assim como o PSG, o clube inglês foi comprado por um bilionário - no caso, o russo Roman Abramovich, em 2003 - e chegou a uma decisão da Liga dos Campeões nove anos depois de ser adquirido.

O jogo foi na casa dos alemães, em Munique, e terminou em 1x1 no tempo regular. Nos pênaltis, o Chelsea venceu por 4x3 e garantiu o título, seu único até hoje.

O Bayern de 2019/20, porém, tem números muito melhores que os de oito anos atrás. O time chega para a final com uma impressionante campanha de 100% de aproveitamento: 10 vitórias nos 10 jogos. É a primeira vez que uma equipe consegue alcançar a decisão da Champions com essa marca.

Caso ganhe a partida e fique com o título, o Bayern será o primeiro campeão com trajetória 100%, além do primeiro invicto desde 2008 (o Manchester United ficou com o troféu naquele ano após 9 vitórias, 4 empates e nenhuma derrota).

O clube bávaro ainda tem a maior média de gols desde que o torneio adotou seu atual formato, em 1992/93. Nas 10 partidas que disputou, marcou 42 gols - média de 4,2 gols por jogo. Até então, a melhor média era de 3,38 (27 gols em 8 jogos), anotada pelo PSG em 2017/2018.

O poder ofensivo do Bayern nesta Liga dos Campeões é tão grande que a equipe está a três gols de igualar o recorde do Barcelona em uma só edição. A diferença é que os catalães fizeram 45 gols em 16 partidas na temporada 1999/00, enquanto os alemães têm 42 em 10. Este ano, por causa da pandemia do novo coronavírus, passou pelas quartas e pelas semifinais em jogo único.

Transmissão

O jogo entre Paris Saint-Germain e Bayern está marcado para as 16h deste domingo (23), no Estádio da Luz, em Lisboa. A transmissão será feita pelo canal TNT, na TV fechada; pela página do Facebook do Esporte Interativo; e pelo serviço de assinatura EI Plus.

