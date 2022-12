Nissan quer vender 1 milhão de elétricos em 2023. Conheça os veículos

No próximo ano, a Nissan pretende comercializar 1 milhão de elétricos e ampliar a eletrificação em seus produtos, lançando configurações híbridas de veículos já existentes. O Kicks, por exemplo, deverá ganhar uma versão híbrida no Brasil.

Globalmente, o Ariya é sua grande aposta. Inclusive o novo modelo foi uma das estrelas da Nissan no Salão de Los Angeles, que aconteceu recentemente na Califórnia – estado americano que é um dos principais consumidores de carros a bateria no mundo. Esse crossover é o primeiro modelo da empresa produzido com base na plataforma CMF-EV, que foi desenvolvida para atender também outras duas marcas da Aliança, a Renault e a Mitsubishi.

É a mesma estrutura que a Renault aplica no Megàne E-Tech, modelo misto de hatchback com SUV que o fabricante francês já confirmou para o mercado brasileiro. No entanto, o veículo da Nissan é maior. No comprimento, o Ariya tem 4,65 metros contra 4,21 m do Megàne. É também mais alto e mais largo.

Para o Brasil, seria uma ótima complementação de portfólio para a Nissan, que já oferece o pioneiro Leaf no país. Como porte, ele se situa na mesma faixa de produtos como BMW iX3, que já está à venda no país por R$ 473.950, Mercedes-Benz EQB, que custa R$ 502.900, e veículos que podem desembarcar em breve, como Audi Q4 e-Tron.

O interior é minimalista, sem excesso de teclas Duas grandes telas se destacam no painel do carro A manopla do câmbio é pequena e bem discreta Na dianteira não há uma divisão central para os pés O Ariya é mais comprido do que o Toyota RAV4 No Brasil a Nissan comercializa o Leaf desde 2019 (Foto: Antônio Meira Jr./ CORREIO)

O interior é minimalista, sem excesso de teclas Duas grandes telas se destacam no painel do carro A manopla do câmbio é pequena e bem discreta Na dianteira não há uma divisão central para os pés O Ariya é mais comprido do que o Toyota RAV4 No Brasil a Nissan comercializa o Leaf desde 2019 (Foto: Antônio Meira Jr./ CORREIO)

Nos Estados Unidos, o Ariya irá estrear nas concessionárias nos próximos meses. No entanto, a Nissan já revelou os preços das oito versões. O veículo custa entre 47.190 dólares, na versão com tração dianteira, 242 cv e 490 quilômetros de autonomia, e 60.190 dólares, na configuração que tem dois motores (o que proporciona tração integral), 394 cv e 426 km de autonomia. Ou seja, pela cotação atual, custam o equivalente a R$ 246.076 e R$ 313.866, respectivamente.

Além da propulsão, desenho inovador e um interior minimalista, o Arya se destaca pela oferta de tecnologias de auxílios à condução. Algumas versões são equipadas com o ProPilot Assist 2.0, que utiliza câmeras e radares para ampliar a segurança em caso de desatenções do motorista. Além disso, esses sistemas possibilitam correções de trajeto e o piloto automático adaptativo, por exemplo.

Realidade brasileira

O Nissan Leaf foi o primeiro veículo totalmente elétrico, de cinco portas, a ser produzido para o mercado de massa. Ele foi lançado nos Estados Unidos e no Japão em dezembro de 2010. No Brasil, chegou em 2011 para avaliações em programas pilotos com taxistas e alguns órgãos públicos.

Dê play e confira a avaliação do Leaf em Salvador

A venda para o consumidor começou em 2019. Atualmente em sua segunda geração, com mais de 600 mil unidades vendidas no mundo, o Leaf é oferecido no mercado brasileiro em versão única, a Tekna. O carro custa R$ 298.490 e é equipado com uma máquina elétrica que desenvolve 150 cv de potência e 32,6 kgfm de torque. A autonomia é de até 272 km.

O interior do Leaf segue as linhas adotadas em modelos como Kicks e Frontier

Na comparação com um carro a combustão, a estimativa de economia com combustível é muito grande. Quem roda 10 mil km por ano irá gastar R$ 911,76 de energia elétrica, levando em consideração o kWh por R$ 0,62. Com a gasolina a R$ 5,50 e um consumo médio de 10 km/l, o custo anual é de R$ 5.500. Ou seja, uma diferença de R$ 4.588,24.