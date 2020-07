Nivus: já rodamos na Bahia com o novo SUV da Volkswagen

Pouco mais de um ano depois de colocar o T-Cross no mercado brasileiro, a Volkswagen lançou um novo SUV compacto no país, o Nivus. O veículo está chegando este mês às concessionárias, mas nós já rodamos em Salvador com ele.

Com estilo SUV coupé o Nivus custa a partir de R$ 85.890. Assista ao vídeo para saber mais

O conjunto mecânico é o mesmo que equipa Polo, Virtus e T-Cross: motor 1 litro turbo, que entrega 116 cv de potência com gasolina e 128 cv com etanol, sempre a 5.500 rpm. O torque máximo é de 20,4 kgfm com qualquer combustível, entregue entre 2 mil rpm e 3.500 rpm.

O desenho desse utilitário esportivo compacto tem estilo coupé São 4,26 metros de comprimento e 2,56 de distância entre-eixos O porta-malas tem capacidade para 415 litros e o tanque de combustível comporta 52 litros O painel de instrumentos digital é de série na versão Highline A central multimídia é inédita e conta com um HD interno de 10 GB O motor 1 litro de três cilindros é turbo e rende até 128 cv de potência

O piloto automático adaptativo é inédito na categoria e equipamento de série na versão topo de linha, a Highline. Essa configuração inclui ainda itens como frenagem autônoma de emergência e detector de fadiga.

A marca alemã sintetizou o portfólio e tem somente duas versões do Nivus: Comfortline (R$ 85.890) e Highline (R$ 98.290), como a avaliada. Confira o vídeo e saiba mais.