Nizan Guanaes é capa da Forbes com pessoas de sucesso acima dos 50 anos

O publicitário baiano Nizan Guanaes é destaque na capa da edição 98 da Forbes Brasil, divulgada nesta sexta-feira (1º), com a lista 50 Over 50 2022 - que reúne pessoas de sucesso acima dos 50 anos. Nizan, que tem 64 anos, é classificado pela revista como "um dos maiores publicitários do Brasil na nova função de estrategista para poucas e boas empresas do país".

Foto: Forbes

Na entrevista, o baiano contou que, no auge de sua maturidade, tem escolhido a dedo seus novos prazeres, como corrida e livros - que o ajudaram a formar suas estratégias nos negócios, na política, na vida. Além de Guanaes, a nova edição da Forbes reúne outros grandes nomes que chegaram à maturidade com mais poder, relevância e influência e sentem orgulho disso.

"O mercado consumidor e a força de trabalho 50+ também estão no radar de companhias que incluíram ou estão incluindo esse perfil em suas estratégias de marketing e de contratações. Abordamos essa tendência em duas reportagens imperdíveis", diz o texto que apresenta a edição.

Nizan Guanaes é empresário e publicitário, sócio do Grupo ABC, maior conglomerado de comunicação da América Latina. É o autor de We Are The World of Carnaval, considerado um dos hinos do Carnaval baiano.