No BBB, Juliette pede Fiuk em casamento: 'A gente faz os filhos aqui dentro'

O tom foi de brincadeira, mas o clima esquentou na casa mais vigiada do Brasil. Fiuk e Juliette conversavam sobre o BBB na área externa da casa do BBB21 neste domingo (25) quando a paraibana fez uma proposta inusitada para o cantor ao dizer que amava a casa do programa. No meio da empolgação Juliette disparou o 'pedido' de casamento: "Olha essa vista. A gente podia morar aqui nessa casa. Vamos casar e virar um casal de Big Brothers 24 horas transmitidos ao vivo? A gente faz os filhos, depois crescem os filhos e a gente vive aqui dentro", disse a advogada que é a favorita para vencer o programa.

"Tem que dá para fazer filho, né?", brincou o cantor ao responder a pergunta. Juliette ainda ressaltou: "Tem edredom".

Gilberto se aproximou da conversa e a sister reclamou: "Você interrompeu planos de casamento aqui. Fique na sua aí". Em seguida, ela se virou para Fiuk: "Agora, Gil não pode visitar a gente. Porque ele vai atacar você". "Vou não, vou não", garante o pernambucano.

Juliette explica a ideia: "Eu estou falando com ele assim, para a gente casar e morar aqui". O paulista a interrompe: "Depende, depende. Meu sonho é ser pai. Seu sonho é ser mãe, Ju? Se for...". Será que vai rolar um casório?