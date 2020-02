No BBB20, Daniel pressiona Marcela e questiona: 'O que você sente por mim?'

A ginecologista e obstetra Marcela Mc Gowan, 31 anos, e Daniel Lenhardt, 22, tiveram uma DR na madrugada desta terça-feira (11) no Big Brother Brasil (BBB 20). Os dois conversaram sobre um possível relacionamento dentro da casa. Daniel deixou claro que está sentindo algo pela sister, e pressionou Marcela por uma resposta.

"O que você sente? Não é algo que a gente precisa levar a sério. Podemos só sentir. É tão bom ficar do seu lado e fazer carinho, mas quero saber o que você sente", opinou Daniel.

"Isso tem consequências pra mim. Estou confusa, não esperava que isso ia acontecer. Eu sempre fui muito livre, e isso me atrapalha um pouco. Eu tenho uma pessoa lá fora que eu também gosto, mas aqui parece que faz muito tempo, aqui é tudo diferente", explicou Marcela, que deixou claro que ainda pensa em reatar com o ex-namorado após o término do reality.

Daniel afirmou que não quer incomodar a sister, e Marcela pediu para que ele tenha paciência. "Eu sei que é frustrante, desculpa, mas não sei o que estou sentindo". Em seguida, o brother foi dormir e Marcela permaneceu na sala pensativa.

Marcela confessa para Gizelly sobre Daniel: 'Quero beijar a boca dele'Por volta das 4h da manhã, depois de conversar com Daniel na sala, Marcela ficou pensativa na varanda, e Gizelly chegou para fazer companhia para a sister. A médica comentou que não acredita estar passando pelo que está acontecendo e que não sabe aonde está com a cabeça. A advogada pergunta se é sobre Daniel e questiona: "Você se apaixonou por ele?".

Marcela afirma que não, mas Gizelly insiste para saber qual é a vontade da médica: "Eu quero beijar na boca dele", responde Marcela.

Em seguida, Marcela pondera a diferença de idade entre os dois. Novamente a sister comenta sobre sua vida fora da casa. "O que eu estou fazendo? Estou jogando o negócio para o alto". Gizelly questiona sobre o que Marcela sente no coração, e a médica desabafa: "Não sei, por isso que eu estou assim. É ridículo isso".