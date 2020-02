No JN, Jéssica Senra lamenta derrota do Bahia, e fãs pedem dupla com Camila Marinho

Jéssica Senra apresentou neste sábado (8) o Jornal Nacional. A apresentadora do Bahia Meio Dia, da TV Bahia, teve Heraldo Pereira como companheiro de bancada.

A volta de Jéssica ao JN, depois de participar do rodízio de apresentadores do telejornal, em setembro, foi comemorada nas redes sociais. A hashtag #JessicaSenraNoJN foi parar nos Trending Topics, que reúne os assuntos mais comentados no Twitter.

Eduardo Bolsonaro chama Jéssica Senra de 'reporterzinha' após criticas à PM

Até mesmo a participação da repórter Camila Marinho, colega de Jéssica de emissora, foi comemorada. "É orgulho em dobro!!! Camila e Jéssica no Jornal Nacional. Vai, Bahia", comentou um seguidor. "Seria meu sonho as duas apresentando?", provocou outro.

Seguidores baianos vibraram com aparição de Camila Marinho no JN (Foto: Reprodução)

Para quem esperava a naturalidade da apresentadora, conhecida pelo tom informal de apresentação, o bom humor veio aos 45 do segundo tempo. Já ao fim do telejornal, ao anunciar a derrota do tricolor no Ba-Vi deste sábado, Jéssica brincou. "Em Salvador, justo hoje o Vitória voltou a vencer o meu Bahia depois de 12 Ba-Vis. O jogo foi 2 a 0".

"Jéssica você é um hino. O Bahia perdeu mas você não perdeu o deboche", brincou outro seguidor.

A primeira participação de Jéssica Senra no telejornal da Globo aconteceu no dia 7 de setembro, dia da Independência do Brasil. Na época, 27 profissionais de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal tiveram a oportunidade de apresentar o programa em esquema de rodízio, sempre aos sábados. A iniciativa foi parte da celebração de 50 anos do telejornal.

De acordo com a TV Bahia, o nome da apresentadora concorreu com Fernando Sodake, apresentador do BA TV e Ricardo Ishmael, que comanda o Jornal da Manhã. O editor-chefe do Jornal Nacional, William Bonner, informou que um sorteio definiu que a jornalista tinha sido a escolhida para representar a Bahia.

Comandando o JN, o desempenho de Jéssica Senra chamou a atenção do público. Um momento de destaque foi a brincadeira que ela fez com o seu colega de bancada, o acreano Ayres Rocha, ao anunciar o triunfo do Bahia por 2x0 diante do Vasco, em jogo disputado no estádio de São Januário: "Hora dos gols de sábado, começando pelo jogo do meu Bahia, que venceu o Vasco de Ayres, no Rio de Janeiro". Relembre o momento: