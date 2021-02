No Segundou, Ricardo Barbato falou sobre relação entre ioga e equilíbrio

O iogue Ricardo Barbato conversou nesta segunda-feira (1) com com Joca Guanaes, no Segundou, no Instagram do CORREIO. Barbato falou sobre a relação da prática do ioga e a busca do equilíbrio. “Num ano de muitos desafios, nada mais importante que manter o nosso equilíbrio”, ressaltou.

Barbato destacou ainda a importância da repetição e da disciplina para atingir o equilíbrio desejado: “A repetição pode ser traduzida como disciplina e na cultura ocidental, a disciplina pode ser mal vista. É vista como algo que fazemos contra nossa vontade. Mas para o iogue a disciplina e a repetição são necessárias para empreitar nessa encaminhada [em busca do equilíbrio]”, disse Barbato.

O convidado destacou que uma mente estressada não atinge níveis meditativos: “Precisamos antes aquietar a mente, silenciar a mente e entender o fluxo dos pensamentos possa chegar nesse nível do que chamamos de meditação”. Segundo ele, a sociedade moderna tem um conceito equivocado sobre meditação: "O termo é usado muitas vezes de forma que não honra os ensinamentos tradicionais que o ioga define. Uma mente estressada não consegue meditar. Muitas vezes, a pessoa diz que está estressada e quer meditar. Mas esse é um equívoco".

A meditação, segundo Barbeto, ajuda a nos conectar com o presente e isso reduz a ansiedade e a depressão. "A meditação eleva o estado de presença. A ansiedade é excesso de futuro e depressão é excesso de passado".

Barbato revelou que uma alimentação saudável também é importante para o equilíbrio mental. "O sistema filosófico do ioga defende determinadas condutas éticas e a conduta mais popular é a não violência, a não agressão. Por isso, o sistema filosófico iogue condena uma alimentação que seja resultado de um ato de violência".

O imediatismo cultivado pela sociedade contemporânea foi criticado por Barbato. Por outro lado, resslatou a importância do desapego: "O desapego é uma das ferramentas que permitem minimizar a frustração. A sociedade de hoje, antes mesmo, de realizar algo no presente, começa um projeto esperando o resultado final. Isso acontece inclusive nos modelos de negócio. O imediatismo então é um vilão contra o processo de desenvolvimento de qualquer pessoa".

Veja no Instagram a entrevista na íntegra