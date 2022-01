Noite de Jazz, queijos e vinhos reúne instrumentistas da Osba e Jam no MAM na Casa 478

Instrumentistas do Osba e Jazz no Mam se reúnem no Projeto Jazz na Laje na Casa 478 todas as segundas e sextas das 19h30 às 22h em uma noite regada a queijos e vinhos. O lugar é à céu aberto e as reservas custam R$ 20.

As entradas são limitadas e o estabelecimento cumpre todos os protocolos de segurança.

Os músicos que se apresentam são André Backer, arranjador, flautista e saxofonista da Osba, Orkestra Rumpilezz e Jam no MAM. E também Felipe Guedes, multi-instrumentista, produtor e arranjador. Premiado 3 vezes pelo Festival de Música Educadora FM.

A Casa 478 funciona na Rua das Hortências, na Pituba. As reservas são feitas através do telefone (71) 992421634.