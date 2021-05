Noivas da resistência: maio apresenta queda vertiginosa de casamentos

Maio é conhecido como mês das mães. Para os católicos, é o de Nossa Senhora e, pela tradição de países do hemisfério norte, também é o Mês das Noivas. Todos esses foram fatores para a dentista Maria Carolina Lustosa ter escolhido, em 2019, esse como o mês para se casar. Marcou o 8 de maio de 2021 na agenda e bateu o martelo: depois de 9 anos namorando, esse seria o dia. Claro que ela não contava com a aparição de um vírus que a levaria a cancelar a cerimônia dois meses antes do seu acontecimento.



Esse não é um caso isolado. Segundo a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-BA), maio apresentou, até agora, uma queda de 67% no número de casamentos em comparação a janeiro deste ano. Foram 5.052 casamentos na Bahia em janeiro, contra apenas 1.686 nas três primeiras semanas de maio. Aliás, esse é o mês que menos tem tido casórios em todo o ano de 2021. Em março, que está em segundo lugar, foram 3.867.



“Esperamos ao máximo para ver se precisamos adiar mesmo na esperança de ainda casarmos na data que tanto planejamos, mas em março percebemos que não havia condição alguma. Tivemos que remarcar para outubro, a única data em que conseguimos reunir todos os fornecedores, e a saída será diminuir a quantidade de convidados, que antes eram 180 pessoas. Pelo menos em maio assinamos os papéis do civil. Casaremos de azul e branco só em outubro”, relata a dentista.

Maria Carolina e o Rafael casaram só no civil. Festa ficou pra outubro (Foto: acervo pessoal)





O presidente da Arpen-BA, Daniel Sampaio, credita a menor busca por registros de casamento justamente à situação descrita por ela. “Nesse mês de maio, a gente sempre bate recorde de agendamento de celebrações. Apesar de ainda termos alguns dias pela frente para fechar o mês, se compararmos esses 20 primeiros dias do mês de maio com outros períodos, o volume está bem baixo. Temos observado que toda vez que acontece um aumento de casos e, principalmente, a adoção de medidas restritivas devido à pandemia, a busca por esse serviço tem diminuído”.



Restaurantes

A redução no número de celebrações pôde ser notada pela planejadora de casamentos Michele Azevedo, que ainda não organizou cerimônias esse mês. Ainda assim, ela conta que as que viu acontecer, não foram feitas em igrejas. “Muitos casais têm preferido fazer o casamento em restaurantes, que são fechados só para o evento, e recebem família e amigos mais próximos. No máximo, 50 pessoas”, explica ela



Uma das noivas que escolheu exatamente essa opção foi Bárbara Benevides. “De início, íamos casar somente no cartório, até porque eu e meu marido somos médicos, não queremos dar mau exemplo. Mas vimos que foram liberadas as cerimônias na cidade e minha mãe insistiu para que fizéssemos uma para não passar em branco”, diz. Para a cerimônia, ela e o marido Ernande fecharam o restaurante Amado, no Comércio, e evitaram a festa e a valsa tradicional.

Ernande e Bárbara fecharam um restaurante para uma cerimonia mais íntima (Foto: Davi Santana/Divulgação)



A responsável por casamentos na Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia, Marília Gabriela Dias, também só organizou um evento na Igreja no Mês das Noivas, na semana passada.

“As pessoas estão preferindo adiar para 2022. Por isso, já vamos ter que abrir a agenda de 2023. Por enquanto, o governo do estado não liberou o cerimonial. Então, só está funcionando a parte da igreja mesmo. A última que fizemos tinha cerca de 50 pessoas, enquanto as que já marquei para 2022 tem mais de 800”, diz.

A única festa do mês de maio organizada por Marília foi a da estudante Brena Guimarães e do advogado Pablo Menezes. “Sempre gostei muito de maio por ser o mês de Maria e das noivas. Estávamos com um projeto de mudança para esse mês também, aí acabou juntando tudo. Foi bem íntimo devido à limitação de pessoas, mas umas não foram por medo”, conta a futura dentista.

Pablo e Brena casaram, mas não contaram com a presenç de alguns convidados, que ficaram com medo da pandemia (Foto: acervo pessoal)

É essa ausência de alguns convidados que muitos casais estão buscando evitar. O presidente da Arpen-BA acredita que um dos principais motivos para a diminuição na busca pelos casórios vêm com a vontade de tentar fazer desse momento o mais “normal possível”. Nada pior do que a falta de pessoas queridas numa celebração tão importante como o casamento como lembrança do momento irregular que vivemos.

“Os nubentes têm preferido adiar para ver se encontram um momento propício, onde eles possam ali no âmbito da serventia, reunir seus familiares, registrar a sua cerimônia de casamento convencional. Eles não querem que esse momento, que é tão especial pra eles, aconteça com limitações”, revela Sampaio.

Em último caso

A recomendação da infectologista e pesquisadora da Rede Covida-Fiocruz Bahia, Fernanda Grassi, é, inclusive, que as cerimônias sejam evitadas. “Com a situação que a gente tá vivendo, a maioria das pessoas ainda sem vacina, o ideal seria evitar esse tipo de aglomeração”, aconselha a médica. Ela listou, a pedido do CORREIO, algumas dicas para que noivos façam uma cerimônia segura, na medida do possível, caso a celebração não possa ser adiada.



As principais preocupações devem ser o número de convidados proporcional ao local da cerimônia e distanciamento deles, a individualização do serviço de comes e bebes e o uso constante de máscaras de proteção.



Segundo decreto do governo estadual, segue proibida “a realização de shows, festas, públicas ou privadas, e afins, independentemente do número de participantes”. Atos religiosos litúrgicos podem ocorrer com no máximo 25% da ocupação dos espaços.

Dicas para um casamento seguro na pandemia:

Para evitar aglomerações e lugares fechados, a médica aconselha uma preferência por lugares abertos e ventilados, com distanciamento de 1,5m entre os assentos

É ideal que os noivos chequem a área do local para escolher um número de convidados. Por isso, não há como indicar um número correto de pessoas a serem convidadas. Esse número deve ser o suficiente para que o distanciamento entre todos seja mantido

Cuidados na hora da alimentação: oferecer pratos individuais e servir às pessoas separadamente

O uso de máscara é imprescindível para todos. Quando se fala de 1,5m de distanciamento, é com a máscara

*Sob supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier