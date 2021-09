Nora publica foto de jantar com Glória Menezes: 'Dias se tornando menos tristes'

Uma imagem da atriz Glória Menezes jantando com familiares foi publicada nesta segunda-feira (20) pela nora dela, Mocita Fagundes, que é casada com Tarcísio Meira Filho. É a primeira imagem da atriz divulgada após a morte do marido, o ator Tarcísio Meira, por covid-19.

"Família reunida, saímos para jantar com a rainha. E os dias vão se tornando menos tristes e mais leves. Hoje estou feliz. Foi um dia bom! O "time da Glória" segue na batalha por vitórias diárias. Que alento saber que o amor (realmente) cura", escreveu a nora da atriz.



Na foto, Gloria está sorridente ao lado dos filhos, Tarcisinho e Maria Amélia Brito, que estavam acompanhados também dos cônjuges



Tarcísio Meira morreu em agosto em decorrência de complicações do coronavírus. A atriz também ficou internada, mas conseguiu se recuperar. Gloria Menezes está morando atualmente no Rio de Janeiro.