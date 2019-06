Noruega atropela Nigéria na estreia pela Copa do Mundo Feminina

Um vareio de bola. Esse é o resumo que foi a partida entre Noruega e Nigéria neste sábado (8), válida pelo Grupo A da Copa do Mundo Feminina. As norueguesas confirmaram o favoritismo para vencer por 3x0 e mostraram que mesmo sem a craque Ada Hegerberg podem incomodar neste mundial.

Os gols foram marcados por Guro Reiten, Lisa-Marie Utland e o placar foi fechado com um gol contra de Osinachi Ohale. A Noruega ocupa o segundo lugar da chave com os mesmos três da França.

O triunfo nórdico começou a ser construído logo aos 16 minutos da primeira etapa graças a um lance de escanteio curto: Reiten tocou para Hansen e a camisa 10 avançou antes de devolver para Reiten colocar no canto direito da goleira.

O ponteiro deu quase vinte voltinhas quando a Noruega ampliou o placar. Utland recebeu passe de Reiten na pequena área e bateu firme para fazer 2x0.

Após a volta do intervalo, logo com 6 minutos aconteceu uma cena triste: a zagueira nigeriana Michel trombou com a goleira noruguesa em uma disputa e foi ao chão. Ela saiu de campo deitada na maca aos prantos.

A Nigéria até tentou o empate graças a duas chegadas Asisat Oshoala. Na segunda oportunidade, a ponta de 24 anos ficou sem goleira mas não conseguiu completar.

O ditado é clichê, mas é impiedoso quando se trata de futebol: quem não faz... toma. E foi contra: em um erro nigeriano Ohale foi tentar afastar uma chegada perigosa de Hansen e acabou errando a mira, mandando a bola para o fundo do seu próprio gol. 3x0 para a Noruega e fim de papo.

Na próxima partida, a Noruega pega as líderes e donas da casa, França. A partida acontece na próxima quarta-feira (12), no Allianz Riviera, em Nice.

No mesmo dia, a Nigéria enfrenta a Coreia do Sul em Grenoble, no mesmo Stade des Alpes que a Seleção Brasileira fará a sua estreia contra a Jamaica no próximo domingo (9).

*com supervisão do editor Herbem Gramacho