Nos pênaltis, Flamengo passa pelo Emelec na Libertadores

Foi no sufoco, na emoção. O Flamengo está nas quartas de final da Libertadores da América. Com dois gols de Gabriel, o rubro-negro carioca derrotou o Emelec na noite desta quarta-feira (31) por 2x0, no Maracanã, e levou a disputa para as penalidades, afinal, havia perdido a partida de ida, no Equador, pelo mesmo placar. Nas cobranças, Arroyo e Queiróz desperdiçaram para os equatorianos e o Fla converteu todas, vencendo por 4x2.

Com isso, o time do técnico Jorge Jesus se classificou para pegar o Internacional na próxima fase da competição. O colorado, vale lembrar, avançou após eliminar o Nacional, do Uruguai, com triunfos por 1x0 e 2x0.

Na quinta-feira (1º) o Grêmio pega o Libertad, no Paraguai, depois de vencer na ida em Porto Alegre por 2x0. Se avançar, o tricolor gaúcho vai enfrentar o Palmeiras. Pelo chaveamento, todos os brasileiros estão do mesmo lado e, caso o Grêmio confirme a classificação, um time do país estaria garantido na final do torneio.