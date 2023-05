Nova novela da Globo é lançada com espaço temático em shopping de Salvador

O clima rural de “Terra e Paixão”, a próxima novela das 9 da TV Globo, invade o Shopping Bela Vista, em Salvador, neste final de semana, em ação especial de lançamento promovida pela Rede Bahia.

No sábado (6) e domingo (7), das 13h às 19h, o público poderá visitar uma loja temática no piso L2 (Asa Norte, ao lado da Academia Alpha), que transportará o imaginário de baianos e turistas para o folhetim.

Com entrada gratuita e atividades para toda a família, o espaço traz cenários especiais em homenagem à fictícia cidade de Nova Primavera, onde se passa a novela; músicas que embalam a trama; brincadeiras com brindes para o público; culinária regional; e até um mockup em tamanho real do ator Cauã Reymond, um dos protagonistas do folhetim.

Criada e escrita por Walcyr Carrasco, a novela “Terra e Paixão” estreia na próxima segunda-feira (8), e traz como principal enredo a saga de Aline (Barbara Reis), uma mulher forte, cheia de sonhos e movida pelo desejo de justiça, contra a família do maior produtor rural da região, Antônio La Selva (Tony Ramos). Muito amor, paixão e suspense prometem conduzir a trama.