MODA

Os laços são os queridinhos da vez na moda

Vem entender sobre essa tendência e se inspirar em como usar no dia a dia



Helenildo Amaral

Paula Magalhães

Publicado em 19 de maio de 2024 às 05:00

Veja exemplos do look coquete e girlhood Crédito: Vinicius Moreira/divulgação

Estilo coquete ou girlhood, já ouviu falar? É a exaltação dos elementos classificados como ultra femininos: os laços, sapatos de bailarina, os tons rosados, as rendas. Mesmo que vindo de uma idealização do que seria feminino, tem conquistado o mundo da moda e principalmente as usuárias das redes sociais. Coquete é uma palavra de origem francesa, que se refere à mulher bonita sedutora, que busca admiração e girlhood em uma tradução livre seria “infância e adolescência feminina”, virou até hashtag no TikTok.

Os dois termos resumem bem esta tendência que explora o uso no vestuário de peças vindas do balé, da roupa íntima de ficar em casa, das roupinhas de bonecas e tudo mais que remeta a essa fantasia quase infantil. Pois bem, desde os desfiles de verão 2024, marcas influentes como Miu Miu, Simone Rocha, Sand Lyang apostam nessa estética, e os laços são os grandes destaques. Eles aparecem aplicados nos decotes dos vestidos, saias, como acessório no cabelo e grandes o suficiente para virarem top.

Não há limite para eles quanto a material e cores. E nem pense que você precisa comprar nada novo, pode garimpar em brechós como fizemos para montar os looks desde editoriais, ou apostar no laço como acessórios na versão broche ou presilha de cabelo. E quem quiser mergulhar nessa trend pode também subverter tudo e misturar esses elementos com outros mais urbanos e rebeldes. Fica a dica!