Nova novela das 19h, Bom Sucesso quer inspirar uma vida melhor

O que você faria se recebesse um diagnóstico de uma doença terminal, dizendo que irá morrer em seis meses? Esse é o dilema de Paloma, papel de Grazi Massafera na nova novela das 19h da TV Globo/TV Bahia, Bom Sucesso, que estreará na próxima segunda-feira (29).

Sonhadora e determinada, a personagem mora no bairro de Bonsucesso, no subúrbio do Rio de Janeiro, é costureira e cria, sozinha, três filhos - Gabriela (Giovanna Coimbra), Peter (João Bravo) e Alice (Bruna Inocencio)

Paloma (Grazi Massafera) entre os três filhos: Alice (Bruna Inocencio), Gabriela (Giovanna Coimbra) e Peter (João Bravo)

(Foto: João Cotta/TV Globo)

Ela verá tudo em sua vida mudar quando receber o resultado de um exame: só tem mais seis meses de vida. Com a sensação de contagem regressiva, resolve aproveitar o tempo que lhe resta e passa a cometer algumas ‘loucuras: briga com uma cliente, destrói a vitrine da loja onde trabalha, se embriaga, tem uma noite de amor com um homem desconhecido...

“Talvez fizesse algo parecido, tentar viver intensamente esses seis meses - mandar tudo para as cucuias e viajar com a minha filha para tudo que é lado. Ia comer, beber, abraçar, beijar, agarrar minha pequena”, fala Grazi, mãe de Sofia, de sete anos, fruto do relacionamento com Cauã Reymond.

Diagnóstico trocado

O resultado do exame de Paloma, porém, estava errado. Na verdade, era de Alberto (Antonio Fagundes), dono da editora de livros Prado Monteiro, que passa por uma grave crise financeira. Quando descobre a troca, a costureira decide conhecer o homem - e os dois se tornam grandes amigos.

Personagens de Antonio Fagundes e Grazi Massafera, Alberto e Paloma se tornarão amigos

(Foto: João Cotta/TV Globo)

“Paloma sente que viveu mais intensamente no período que achava que tinha seis meses de vida do que nos últimos anos. É assim que ela para e reflete sobre os rumos que os dias dela estão tomando. Vai atrás da pessoa que está com a doença terminal, o Alberto, e ele fica perplexo com tamanha explosão de vida dela. Alberto pede que ela o ensine a viver e um aprende muito com o outro”, comenta Rosane Svartman, uma das autoras da trama, ao lado de Paulo Halm.

“O encontro deles é a semente da novela. Quando Paloma descobre que vai morrer, ela se dá conta de que sua vida até então era muito limitada e que pode viver muito além disso. Ela vai ter muitas experiências que talvez não tivesse oportunidade, e Alberto vai aprender a valorizar os pequenos prazeres da vida. A partir disso, vêm todos os encontros e desencontros da história”, completa Paulo.

Dividindo o protagonismo, Grazi e Fagundes começaram a compartilhar dicas de literatura. “Ele é uma enciclopédia ambulante, uma biblioteca, e nos presenteia com livros divinos e maravilhosos. Já estou com uma listinha que ele me deu e ainda vou começar a ler. É um presente estar com esse homem”, derrete-se a atriz.

Os dois personagens terão seus exames trocados

(Foto: João Cotta/TV Globo)

Triângulo amoroso

Sabe aquele homem desconhecido com quem Paloma tem uma noite de amor quando ainda achava que morreria em breve? Ao longo da trama, ela descobre que é Marcos (Romulo Estrela), justamente um dos filhos de Alberto - assim como Nana (Fabiula Nascimento).

Bon vivant, Marcos largou tudo na capital e abriu um bar em Búzios. Lá, inclusive, é onde conhece Paloma. E quando a costureira passa a trabalhar como acompanhante de Alberto, descobre o parentesco entre eles.

Marcos (Romulo Estrela) deixou sua vida antiga para ir morar em Búzios

(Foto: João Cotta/TV Globo)

A bela, porém, ainda tem sentimentos fortes por Ramon (David Junior), pai da sua primogênita, Alice - os dois mais novos são de outro relacionamento.

Bruna Inocencio, Giovanna Coimbra e João Bravo são irmãos na trama

(Foto: João Cotta/TV Globo)

A costureira e Ramon se conheceram ainda na infância, mas se separaram após ele viajar para o exterior em busca do sonho de se tornar jogador de basquete. Conseguiu se formar em Educação Física nos Estados Unidos, mas viu uma contusão lhe deixar longe das quadras e passou a trabalhar como roupeiro do time Chicago Bulls.

Ramon (David Junior) se mudou para os Estados Unidos em busca do sonho de ser jogador profissional de basquete

(Foto: Divulgação/TV Globo)

Quando descobre que Paloma está com a vida contada, resolve abandonar tudo, voltar para o Brasil e tentar reconquistar o amor da costureira.

“Adoramos misturar cenas de forte emoção com cenas leves, porque a vida não é todo dia um drama e também não é todo dia tão leve e fácil. Essa mistura é o ingrediente característico do nosso texto”, afirma Rosane.

Ramon e Marcos viverão, com Paloma, um triângulo amoroso

(Foto: João Cotta/TV Globo)

Memórias da infância

Grazi não queria aceitar um papel de protagonista no momento. Mas a trajetória de Paloma e, principalmente, o fato de ela ser costureira, convenceram a loira. É que, assim como a personagem, a mãe da atriz, Cleusa, tinha a mesma profissão.

“Quando eu ia fazer uma costureira de novo para homenagear minha mãe e tantas outras Palomas que tem por aí? Me lembrei do quanto minha mãe trabalhava e do quanto isso me ajudou a me tornar uma mulher forte e batalhadora. Eu tenho ainda muita memória afetiva dessa época, do barulho da máquina de costura quando eu fecho os olhos”, diz a bela, que é de Jacarezinho, no interior do Paraná.

Assim como Paloma, a mãe de Grazi, Cleusa, é costureira

(Foto: Victor Pollak/TV Globo)

“Minha mãe e muitas mulheres que encontrei pelo caminho me inspiraram para esse papel. Está cheio de Paloma por aí. É fácil observar mulheres fortes, guerreiras e tão donas da própria história e poder beber dessa fonte. É muita responsabilidade porque é uma homenagem a todas elas. A gente está vivendo um momento feminino muito bonito, com personagens interessantes. É um prazer e uma honra fazer uma personagem assim, que retrata a vida de tantas mulheres”, comemora Grazi.

Para o diretor artístico Luiz Henrique Rios, há uma missão clara na trama.

“Queremos que as pessoas se inspirem a viver melhor. É uma história totalmente universal. Só temos uma certeza na vida, que é a morte. Como seres humanos, temos tido muita dificuldade em conversar com essa “grande conselheira”. Fazer uma comédia a partir disso é muito especial. O público ainda pode esperar muito carinho, emoção e uma dose grande de amor e leveza”, afirma.

Os autores Paulo Halm e Rosane Svartman e o diretor artístico Luiz Henrique Rios

(Foto: João Cotta/TV Globo)

Mais uma rainha das redes sociais

Paolla Oliveira está fazendo um enorme sucesso como a digital influencer Vivi Guedes em A Dona do Pedaço, novela das 21h da TV Globo/TV Bahia. Já está fazendo campanhas com marcas poderosas do Brasil e tem mais de 726 mil seguidores em seu perfil oficial do Instagram. Mas deve ganhar uma concorrência em Bom Sucesso: Silvana Nolasco.

Interpretada por Ingrid Guimarães, a personagem "bomba nas redes sociais". Mas, diferente de Vivi, é influencer por tabela - na verdade, Silvana é atriz, o grande nome de "Precipício do Amor", uma novela fictícia.

Ingrid será a extravagante atriz Silvana Nolasco

(Foto: João Cotta/TV Globo)

Extravagante, Silvana adora ser o centro das atenções e tem zero pudor de se expor. Inclusive, chega até a contratar paparazzo particular para armar flagrantes e garantir que terá suas fotos divulgadas por aí.

“Ela se acha o máximo, fala em terceira pessoa. É realmente uma grande atriz. É uma novela dentro da novela e ela, um personagem dentro de um personagem”, disse Ingrid, à Globo, no evento de lançamento de Bom Sucesso.

Na trama, Silvana estará gravando cenas de "Precipício do Amor" em Búzios quando conhece Marcos (Romulo Estrela). E aí vem uma paixão avassaladora - fazendo com que a personagem até invente um noivado com o homem e vá para a mansão onde mora o pai dele, Alberto (Antonio Fagundes), para conhecer o "sogro".

Marcos, aliás, lhe dará a ideia de lançar uma biografia, ideia que a atriz amará, para ganhar ainda mais holofote.