Novas habilidades: saiba como usar a crise para mudar de área de atuação

Os arteeducadores Marco Calil e Janaína Lira ficaram sem renda com o decreto de quarentena. Sem as aulas presenciais e precisando economizar ao máximo, os pais que os contratavam para as atividades de teatro nas escolas particulares encerraram os contratos, obrigando-os a buscarem outra forma de manter o sustento da filha de dois anos e deles próprios.

Depois de uns meses na casa dos pais no interior, eles decidiram investir num delivery de produtos de hortifrutigranjeiros. Para começar um negócio numa área que não possuíam a menor familiaridade e com um recurso muito limitado para investir, eles foram buscar ajuda de uma prima que possuía um ponto fixo de comercialização de frutas e verduras.

Prestaram muita atenção na consultoria e nas orientações de quem já tinha experiência, buscaram saber mais sobre as possibilidades, incrementaram os negócios com produtos orgânicos, além de derivados do leite e alimentos típicos de fazenda. “No primeiro mês, conseguimos pagar o investimento e estamos vendo boas perspectivas se abrirem”, conta Marco, o idealizador do Cajueiro Hortifruti (https://www.instagram.com/cajueirohortifruti/).

Na família de Marco Calil e Janaína Lira todos trabalham em prol do novo negócio, inclusive a filha do casal que virou mascote da empresa (foto: Arquivo pessoal)

O advento da pandemia e o fechamento de muitas instituições e negócios forçou muitos profissionais a procurarem novas formas de atuação para garantir o sustento e a sanidade mental nesse período. A consultora de carreira da LHH Fabiana Soares defende que estar aberto a analisar propostas de trabalho em outros segmentos é uma atitude muito importante para quem busca se recolocar no mercado, nesse momento.

Aprender e praticar

Mas assim como fez o casal que abandonou a educação para o ramo dos alimentos, é preciso realizar um esforço adicional para buscar a qualificação exigida pelo novo desafio. “Várias instituições de capacitação estão oferecendo cursos gratuitos e/ou a baixo custo, como por exemplo: o SEBRAE, SENAI e o SENAC, por exemplo. Além disso, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) também dispõe de cursos online gratuitos, com certificados. É fundamental pesquisar o que melhor se encaixa diante da carreira que o profissional deseja seguir”, orienta.

A edutech latino-americana Crehana, que está expandindo suas atividades no Brasil, também oferece cursos rápidos online a preços competitivos, para usuários com pouco nível de conhecimento, ou seja, saindo do zero até se tornar um “mestre” na atividade. Os cursos são rápidos e aprimoraram habilidades criativas, possibilitando ao aluno conseguir trabalho ou renda extra na área escolhida, ainda neste momento de muito desemprego por causa da pandemia de covid-19. E vários deles estarão com acesso grátis até o final do mês.

Fortalecendo competências

Fabiana Soares lembra que cada atividade nova possui perfil e exigências próprias. “Em tempos de transformações, como o que vivemos agora, competências como: criatividade para inovar com recursos limitados; agilidade de aprendizagem e flexibilidade para se adaptar rapidamente às mudanças de cenário têm sido bastante requisitadas por recrutadores”, diz. Para aquelas pessoas que não desejam empreender, mas uma colocação no mercado, vale lembrar que, além das habilidades técnicas de cada área, como domínio do excel ou uma certificação específica, também é observada a facilidade de trabalhar em time, por exemplo. “Verificar o anúncio da vaga e analisar as habilidades requeridas para traçar um plano de carreira e recolocação é fundamental”, completa.

A consultora de carreiras salienta que no momento de abraçar uma nova profissão, é muito importante observar que o que te trouxe até aqui, pode não lhe levar adiante, por isso mesmo, nesse cenário de fortes transformações, com conhecimento muito mutável e hábitos de consumo que determinam as leis de mercado e impulsionam a criação de vagas de emprego também, vale apostar na própria transformação. “Portanto, não há espaço para se acomodar na zona de conforto. É verdade que muitos cargos estão deixando de existir, mas uma infinidade de outros novos, com novas habilidades, estão surgindo. Ficar atento e se qualificar continuamente é a regra de ouro!”, ensina.

Para ela, verificar o que faz sentido para o profissional e estudar é o segredo para fortalecer o currículo e a empregabilidade, além de ser uma excelente estratégia de diferenciação em meio à concorrência por vagas de emprego. Para quem já está trabalhando, é importante registrar que, em muitas empresas, as promoções para cargos de gestão estão atreladas à formação acadêmica - graduação e especialização, no geral. Então, educação é a base do sucesso para quem deseja se destacar na vida e na carreira profissional.



Passos da mudança

1. Esteja aberto às transformações;

2. Faça uma auto análise e verifique quais suas habilidades e competências;

3. Identifique áreas para atuar;

4. Manter-se atualizado, aproveitando as oportunidades da internet para se reciclar;

5. Permitir-se novas experiências profissionais, atuando como Pessoa Jurídica para prestar um serviço, por exemplo;

6. Reforçar a rede de relacionamento - networking - ampliando conexões com amigos e ex-colegas de trabalho.