Nove detentos do Complexo da Mata Escura fogem do presídio utilizando corda artesanal

Nove detentos fugiram na tarde de domingo (7) do Presídio Salvador, localizado no Complexo da Mata Escura. A fuga foi constatada após policiais penais plantonistas localizarem uma corda artesanal na área externa do prédio principal. Até o momento, nenhum dos oito fugitivos foi recapturado pela polícia.

Os fugitivos já foram identificados pelos agentes penais. São eles: Vitor Pereira dos Santos, Yuri Carlson Santana Santos, Luís Felipe Barros Cerqueira, Luciano Santos de Jesus Júnior, Lailson Campos Souza, Claudiomar Santos de Santana, Janderson dos Santos Silva, Carlos Diran Silva Machado e Luis Lima dos Santos.

Em nota, a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) afirmou que as providências cabíveis já estão sendo devidamente tomadas, pela direção do Presídio Salvador, pelas Polícias Militar, Civil e Penal, bem como as autoridades pertinentes já foram alertadas e seguem com a apuração dos fatos para a elucidação da forma em que se protagonizou a fuga.