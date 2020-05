Novelas clássicas chegam ao Globoplay e 'A Favorita' é a primeira

Sente saudades de Odete Roitman? Chora só de lembrar aquela cena em que Camila, interpretada por Carolina Dieckman, tinha os cabelos raspados para tratar uma leucemia em Laços de Família? E o momento mais pastelão da história da TV brasileira, em que os mitos Fernanda Montenegro e Paula Autran, jogavam comida um contra um outro durante um café da manhã em Guerra dos Sexos?

Em breve, tudo isso estará disponível no Globoplay, que promete lançar, a cada duas semanas, sempre às segundas-feiras, uma novela antiga. O primeiro capítulo de todas as novelas vai estar disponível também para assinantes. Ontem, chegaram à plataforma os 197 episódios de A Favorita (2008), que marcou a chegada do autor João Emanuel Carneiro à faixa nobre. E a estreia do novelista no horário das nove das foi muito bem recebida.

Regina Duarte e Glória Pires em 'Vale Tudo'

Muito justo, afinal Patricia Pillar, como Flora, e Cláudia Raia, como Donatela, criaram um embate inesquecível. João Emanuel soube, como poucas vezes na TV brasileira, deixar o espectador intrigado, sem saber, até metade da novela, qual delas era a mocinha e qual era a vilã. Um atrativo a mais: para muitos, será a oportunidade de assistir à trama em HD, já que em 2008 a maioria das TVs não tinha alta definição.

Vamos à trama: ambientada em São Paulo, A Favorita apresenta como trama central a rivalidade entre Flora e Donatela, antigas parceiras da dupla sertaneja Faísca e Espoleta. Após cumprir uma pena de 18 anos de reclusão por assassinar o marido de Donatela, Flora deixa a prisão disposta a provar a sua inocência, acusando a ex-parceira de ter cometido o crime. Vale lembrar que as duas haviam crescido como irmãs, pois Donatela havia perdido os pais num acidente e foi adotada pela família de Flora.

Em entrevista coletiva, Patricia Pillar lembrou como era o clima nos bastidores: “A novela era muito pesada, calcada em sentimentos de vingança, de ódio, mas o bastidor era muito leve, agradável, divertido com colegas e gostosos de conviver”.

“Quem assiste leva um tapa na cara. São coisas que você reconhece na sua vida, na vida dos outros, coisas que você já passou ou já viu de maneira muito bem elaborada, arquitetada e escrita”, lembra Claudia. A atriz contou que só ela, Patricia, o autor João Emanuel Carneiro e o diretor Ricardo Waddington sabiam de uma virada que ocorre na trama.

Betty Faria e José Mayer em 'Tieta'

Tem mais

As próximas cinco novelas que chegam ao Globoplay são Tieta (1989), Explode Coração (1995), Estrela-Guia (2001), Vale Tudo (1988) e Laços de Família (2000). Mas a lista é vastíssima e outros títulos já estão em processo de resgate, porém ainda sem estreia prevista. É o caso de clássicos como Dancin’ Days (1978), Baila Comigo (1981), Roque Santeiro (1985), Selva de Pedra (1986) e Que Rei Sou Eu? (1989).

“As novelas são parte da memória afetiva do brasileiro. A liberação do primeiro capítulo de todas as obras do nosso acervo vai permitir aos nossos usuários, inclusive os não assinantes, se conectarem com a própria história. Quem nunca se lembrou de uma passagem da infância ou da juventude ao ouvir a trilha sonora ou ao rever uma cena de uma novela clássica?”, pontua Ana Carolina Lima, chefe de conteúdo do Globoplay.

Carolina Dieckmann em 'Laços de Família'