Novíssimos Labs anuncia abertura de inscrições para sua segunda edição em 2023

O Novíssimos Labs anuncia a abertura das inscrições para a sua segunda edição, que ocorrerá entre maio e setembro de 2023. O objetivo do projeto é promover a formação, produção e disseminação artística. Para isso, serão realizadas ações que buscam acelerar carreiras de artistas emergentes da Bahia, sem restrições de idade ou tempo de carreira máximos e estilo musical.

Para se inscrever no projeto, é preciso ser um músico solo ou banda, ter iniciado a carreira musical em qualquer gênero ou estilo, ter pelo menos 18 anos e residir na Bahia há pelo menos três anos. A seleção está aberta entre 02 e 17 de maio. As inscrições devem ser feitas através de um formulário online disponível nas redes sociais do Novíssimos Labs e da Maré Produções Culturais.

“Novíssimos Labs surge do desejo de criar oportunidades de aceleração para um coletivo de jovens artistas da música contemporânea brasileira”, afirma Fernanda Bezerra, diretora geral da Maré Produções, idealizadora e curadora do projeto. ''É uma plataforma do futuro. Quem acredita nos Novíssimos, acredita no futuro. Somos uma ação que fomenta a formação, criação e difusão da novíssima cena contemporânea da música brasileira, atuando nos três principais elos da cadeia”, ressalta Fernanda.

Artistas e bandas selecionadas terão acesso a diversas oportunidades dentro do Novíssimos Labs. As ações incluem gravação, residências artísticas, cursos de treinamento, apresentação no Festival Novíssimos Labs, entre outras. O projeto também cobrirá as despesas de viagem, hospedagem e alimentação para selecionados residentes no interior da Bahia.

O projeto é realizado pela Maré, criado em parceria com o selo criativo IXI e conta com apoio cultural do Oi Futuro e patrocínio de Devassa, Oi e Governo do Estado, através do Fazcultura, Secretaria de Cultura e Secretaria da Fazenda. O Novíssimos Labs é pensado para ser uma grande oportunidade de visibilidade e desenvolvimento artístico para artistas e bandas emergentes da Bahia.

“Selecionado no Programa Oi de Patrocínios Culturais Incentivados, o Novíssimos Labs contribui para a inovação da produção cultural brasileira, instigando novas linguagens, tecnologias e formatos e impulsionando a democratização da produção artística como instrumento de transformação social. Por meio de projetos como esse, o Oi Futuro busca a construção de futuros mais diversos e inclusivos”, diz Victor D’Almeida, gerente executivo de Cultura do Oi Futuro.

SERVIÇO

Novíssimos Labs

De 02 a 17 de maio

Formulário Online

Disponível em @novissimoslabs e @mareproducoes

Inscrições Gratuitas