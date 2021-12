Novo atacante na área: Erik, ex-CRB, é o sétimo reforço do Vitória

O Vitória fechou com seu sétimo reforço para a temporada 2022. O atacante Erik, ex-CRB, vai integrar o elenco rubro-negro no ano que vem. O nome do jogador, inclusive, foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta terça-feira (14).

Natural de Três Rios, no Rio de Janeiro, Erik foi revelado pelas categorias de base do Grêmio e começou a carreira profissional em 2014. Também passou por outros clubes gaúchos, como Veranópolis, Juventude e Lajeadense.

Em seguida, ele ficou duas temporadas no Luverdense, do Mato Grosso, onde conquistou a Copa Verde em 2017. No ano seguinte, se transferiu para o Guarani.

No fim de 2018, o atacante deixou o futebol nacional para defender o Desportivo Aves, de Portugal. Voltou para o Brasil em 2020, para vestir a camisa do CRB. Na sua primeira temporada no Galo, conquistou o título do Campeonato Alagoano, mas sofreu uma ruptura de ligamento cruzado do joelho direito em agosto, teve que passar por cirurgia e só voltou a jogar em maio deste ano.

O atacante fez 27 jogos nesta temporada e balançou as redes uma vez, mas não recuperou o espaço na equipe titular. Assim, deixou o CRB após um total de 49 partidas e quatro gols.

Além de Erik, o lateral-esquerdo Salomão também teve seu nome publicado no BID e está regularizado pelo Vitória. Os dois se juntam aos zagueiros Éwerton Páscoa e Alisson Cassiano, aos laterais Alemão e Vicente e ao atacante Guilherme Queiroz, todos já anunciados.