Novo Kindle é mais leve e nada cansativo

Em uma das confraternizações de fim de ano, topei com dois amigos que possuem Kindle, o e-reader da Amazon e mais famoso do tipo no mundo. Um deles tinha o da 10ª geração e o outro, um da 3ª geração. Este último se queixava de que o Kindle não substituiu os livros para ele.

Eu e o primeiro amigo tivemos que discordar: certamente, a culpa não era ‘do Kindle’ e, sim, da geração do dispositivo dele.

Nesse final de ano, a Amazon apresentou a 11ª geração do gadget, a qual testei. O e-reader está cada vez melhor, até porque está cada vez mais próximo dos livros físicos e, ao mesmo tempo, contando com o melhor da tecnologia para torná-lo ainda melhor do que o produto tradicional.

A tela de 6 polegadas é antirreflexiva e conta com uma resolução de 300ppi, três vezes maior que o seu antecessor. Ou seja, é possível segurar o e-reader com uma mão, a leitura não cansa a vista e, ao fecharmos os olhos, nada de imagens brancas que atrapalham pegar no sono.

O Kindle segue sendo um gadget que você pode ligar e usar deitado na cama pouco atrapalhando quem está ali do lado por conta da iluminação, que é extremamente focada. Se o consumidor quiser ler sob o sol, sem problemas. A iluminação consegue se adaptar de forma bastante satisfatória, sem ser necessário ficarmos ‘caçando’ as frases.

Kindle em sua 11ª geração

A bateria é um espetáculo. Um carregamento e lá se vão mais de um mês sem precisar acionar a porta USB-C novamente. A capacidade de armazenamento de 16GB – o dobro da do aparelho da 10ª geração - ajuda a manter uma verdadeira biblioteca no e-reader.

E é bem simples para colocar textos universitários ou de trabalho nele. É só criar um email @kindle.com por meio da conta Amazon, ajustar o email padrão de envio e mandar os conteúdos para a caixa nova. Automaticamente o Kindle reconhece o arquivo e o inclui na biblioteca. Coisa de menos de 1 minuto. No entanto, textos em PDF não possuem a mesma facilidade de visualização dos e-books disponibilizados na Amazon.

O novo Kindle custa R$ 474,05 (à vista) ou R$ 499 em até 12x e está disponível em amazon.com.br/kindle