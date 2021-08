Novo pagamento da 5ª parcela do auxílio é liberado; veja quem recebe

A Caixa Econômica Federal deposita neste sábado (21) a quinta parcela do auxílio emergencial para os trabalhadores informais. Hoje recebem os beneficiários que nasceram nos meses de fevereiro e março. Os valores vão de R$ 150 a R$ 375.

O dinheiro fica no primeiro momento disponibilizado para compras, pagamentos e transferências. O saque só é permitido nos dias 2 de setembro (para quem nasceu em fevereiro) e 3 de setembro (nascidos em março).

O pagamento do auxílio segue um calendário de acordo com o mês de nascimento, para os trabalhadores informais. Para beneficiários do Bolsa Família, o calendário leva em conta o último dígito do NIS.

Esse ano, o auxílio é mais restrito do que o do ano passado. Serão beneficiadas 45,6 milhões de pessoas, 22,6 milhões a menos do que no auxílio pago no ano passado de R$ 600.

Podem receber pessoas que receberam o auxílio no ano passado; são informais ou recebem Bolsa Família; têm renda familiar mensal de até R$ 3,3 mil; têm renda familiar por pessoa de até meio salário mînimo (R$ 550). É possível consultar se seu nome está na lista de beneficiários pelo site do Dataprev, da Caixa ou ligando 111.