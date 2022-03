Nubank vai pagar R$ 450 a quem responder pesquisa do imposto de renda

O Nubank confirmou que está pagando R$ 450 para usuários que responderem a uma pesquisa sobre imposto de renda e investimentos. O banco enviou, via e-mail, para alguns usuários um questionário, que dura cerca de 10 minutos para ser respondido. Depois, a fintech elege alguns deles para participar de um estudo valendo o prêmio em dinheiro.

Dentre os pontos-chave do questionário usado pelo Nubank para traçar perfis elegíveis ao prêmio, estão idade e renda mensal. Recentemente, uma pesquisa da Mambu constatou que o roxinho é o banco mais utilizado entre jovens de 18 a 35 anos.

Os e-mails começaram a ser enviados desde terça-feira (8), conforme informações do portal Seu Crédito Digital . Entretanto, o Nubank não havia oficialmente confirmado o prêmio até a manhã desta segunda-feira (14).

No estudo, o Nubank envia um questionário para o e-mail do usuário, com perguntas sobre a declaração de imposto de renda: se um contador foi contratado pelo cliente para fazer o serviço, se o usuário calcula investimentos a partir da dedução do IR e se isso é determinante para suas aplicações.

A partir das respostas, o Nubank identifica o perfil da pessoa e pode convidá-la para participar a pesquisa online “de alguns dias” de duração.

O Nubank não divulgou qual seria o objetivo da pesquisa e nem por que está premiando clientes em dinheiro pela participação.