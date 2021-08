Número de afogamentos em Salvador cresce 15% mesmo com a pandemia

Davi Menezes tem 43 anos e trabalha como salva-vidas nas praias de Salvador. Antes de assumir o posto, no início da manhã, ele entra no mar para identificar correntes e buracos que podem apresentar riscos para os banhistas. A bandeira fincada na areia avisa que a área é perigosa, e os profissionais conversam com a população. Mas mesmo com todos esses cuidados foram 44 casos de afogamento apenas no mês de agosto.

Os números preocupam. Mesmo com as praias fechadas a maior parte do tempo, entre janeiro e julho deste ano a Coordenadoria de Salvamento Marítimo de Salvador (Salvamar) registrou 340 ocorrências. No mesmo período do ano passado foram 288 situações. O crescimento foi de 15% na comparação. O número de vítimas fatais também aumentou de dois para quatro casos.

O mês de agosto ainda não terminou, mas já são 44 ocorrências. É o terceiro mês com maior número de casos, atrás apenas de janeiro (175 situações) e fevereiro (70 casos). Desde que as praias foram totalmente liberadas, em 25 de julho, a procura tem sido intensa a ponto de a Guarda Municipal voltar a controlar o acesso de pessoas ao Porto da Barra para evitar aglomerações, aos domingos. No último domingo (29), na praia de Amaralina, Reinan Dias, 24, sumiu após entrar no mar. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas não encontrou o jovem. As buscas retornarão nesta segunda (30). As informações são do site Nordesteusou.

Os salva-vidas Davi Menezes, 43, e Rafael Galo, 39, trabalha há 13 anos nessa profissão e contaram que a maioria das vítimas comente os mesmos erros. “Uso de bebida alcóolica em excesso antes de entrar no mar, adultos que deixam as crianças sozinhas e se distraem e, principalmente, a ideia de que ele sabe nadar e por isso não tem com o que se preocupar”, apontou Davi.

Maioria das vítimas tem entre 10 e 29 anos (Foto: Nara Gentil/ CORREIO)

No dia 27 de julho, banhistas encontraram o corpo de Henri Bacelar, 16 anos, na praia de Jaguaribe. Ele estava desaparecido há dois dias, quando entrou no mar com dois primos e os três foram arrastados por uma correnteza. Salva-vidas conseguiram retirar os outros dois da água durante um resgate complicado, mas Henri não escapou.

Foi o segundo afogamento de um jovem naquela mesma semana em praias de Salvador. Dias antes, Sidnei Santana Mota Junior, 19, se afogou na praia de Itapuã. A prefeitura afirma que já realizou 6.625 ações preventivas para evitar situações como essa.

Itapuã está entre as praias mais perigosas para banho (Foto: Nara Gentil/ CORREIO)

Razões

Nos meses de abril e maio do ano passado a Salvamar não registrou ocorrências. Era o início da pandemia e o público estava respeitando a determinação de manter as praias fechadas. Já este ano, abril e maio tiveram juntos 54 ocorrências, mesmo com a pandemia em alta e com a proibição do banho de mar.

Para o operador náutico Olivando Macedo, que atua na Salvamar, o crescimento nos números de casos de afogamento está relacionado diretamente com a falta de cuidado e a ociosidade da população. Sem atividades escolares os adolescentes têm buscado mais as praias, e os adultos tem feito o mesmo para diminuir o estresse do trabalho remoto.

“A maioria das vítimas tem entre 10 e 29 anos, porque a praia é um lazer de fácil acesso e barato. Estamos registrando muitos casos também no comecinho da manhã e no finalzinho da tarde. São pessoas que estavam caminhando ou correndo na Orla e que resolveram no final da atividade tomar um banho de mar. Eles veem as águas aparentemente tranquilas e adentram, mas há correntes e buracos”, afirmou.

Ele contou que esse é o pior momento para entrar no mar. Durante o inverno a força da maré e dos ventos provoca alterações na morfologia da praia fazendo surgir buracos e correntes. Para complicar ainda mais o cenário as correntezas podem mudar a qualquer momento surpreendendo os banhistas. Segundo os especialistas, homens são sete vezes mais vítimas de afogamento do que mulheres.

“Mesmo quem sabe nadar não tem experiência com afogamentos. Nessas situações não se pode lutar contra a correnteza, é preciso nadar paralelo à praia, identificar um ponto de saída e então voltar. Geralmente, as correntes correm entre bancos de areia ou pedras, é necessário flutuar e manter a calma. Mas a reação costuma ser o desespero, o que provoca a aspiração de água e o afogamento”, afirmou o operador náutico.

Inverno X Verão

A Salvamar informou que são 32 postos de salva-vidas montados entre o Jardim de Alah e a praia de Ipitanga, na fronteira com Lauro de Freitas, trecho considerado o mais perigoso da cidade. Cerca de 240 homens trabalham com medidas de prevenção e resgate, e eles apontaram outro elemento que merece atenção dos banhistas.

A regra que água na altura do umbigo é motivo de perigo funciona no verão, mas não se aplica ao inverno. Por conta das mudanças repentinas da maré, algumas áreas podem se transformar nas chamadas “praias de tombo”, quando a força das ondas e a formação de buracos apresenta perigo para quem está com água na altura até mesmo da canela. Alguns dos pontos mais perigosos são as praias de Jardim de Alah, Itapuã, Flamengo e Ipitanga.

O surfista Edimundo de Oliveira Neto tinha 18 anos quando se afogou em Ipitanga, no mês passado. O corpo dele foi encontrado na Praia do Flamengo, alguns dias depois. Os bombeiros contaram que a praia, muito frequentada por surfistas, não é própria para banho por conta da quantidade de correntes de retorno.

Outros trechos, como Barra e Buracão, no Rio Vermelho, também merecem atenção redobrada. A recomendação é que crianças nunca sejam deixadas sozinhas no mar e que mesmo na presença de um adulto elas estejam ao alcance da mão. A técnica em enfermagem Joanice Lima, 40, contou que aprendeu essa regra com os pais.

“A gente adorava ir à praia, qual criança não gosta? Mas minha mãe e meu pai eram muito cuidadosos. Enquanto a gente estava brincando na areia eles ficavam da barraca olhando, mas quando tinha que entrar no mar só com um deles. Faço o mesmo com minhas filhas. O mar é lindo, mas também é perigoso”, contou.

Procurado, o Corpo de Bombeiros, responsável pela cobertura do trecho da Pituba até a Barra e das praias da Cidade Baixa ao Subúrbio, disse que registrou sete casos de afogamento entre janeiro e julho deste ano e dois no mesmo período de 2020. A Corporação não registra os números de óbitos.

Os bombeiros afirmaram que o foco do Grupamento Marítimo (Gmar) é fazer a prevenção de acidente, por isso, quando identifica pessoas em áreas de risco se aproxima e orienta os banhistas a procurarem um local mais seguro. Eles pediram para que a população redobre os cuidados antes de entrar no mar.

Confira como evitar afogamentos:

Procure praias em que há a presença de salva-vidas; Converse com os profissionais para saber quais regiões da praia você deve evitar; Não entre no mar se tiver ingerido bebida alcóolica; Não deixe crianças sozinhas na água e mantenha elas sempre por perto; Evite o perigo, como áreas de mar agitado ou água acima da cintura, mesmo se souber nadar;

O que fazer em caso de afogamento: