'Nunca mais nos falamos', diz Luan sobre parceria com Paula Fernandes

O cantor Luan Santana revelou em entrevista à Rolling Stone que não voltou a falar mais com Paula Fernandes depois do episódio em que desistiu de participar da gravação do DVD da cantora cantando "Juntos" após os memes com a música, versão de "Shallow Now", de Lady Gaga. Depois, o cantor chegou a dizer que achou a versão "brega".

Questionado sobre sua relação com a sertaneja, afirmou que "não nos falamos mais" desde então, mas garantiu: "Não resta nenhum ressentimento, pelo menos não da minha parte. Quero muito falar com ela, até porque a música foi um sucesso". Se encontrasse com ela, Luan diz que não teria nada de demais a dizer. "Perguntar da vida, como estão as coisas".

Na entrevista, Luan falou ainda sobre os comentários sobre sua sexualidade, que o perseguem desde o início da carreira. "Eu também era muito novo de cabeça, era tudo muito novo pra mim. Acho que me incomodava mais por isso, conforme a gente vai amadurecendo, vai entendendo melhor as coisas, vê que isso é totalmente normal, porque não é a primeira vez que isso acontece", afirmou o cantor.

Para ele, o apoio da família foi importante para manter seu amadurecimento. "Eu tinha que amadurecer e a estrada fazia isso comigo. As viagens, entrevistas e polêmicas que surgiam no caminho me fizeram crescer", diz.

Polêmica

Na época, Luan gravou a voz masculina no dueto, fazendo as vezes de Bradley Cooper para a Lady Gaga de Fernandes. Mas na ocasião da gravação, ele desistiu - a música já tinha virado meme por trazer a frase sem sentido "juntos e shallow now" no refrão, misturando português e inglês.

"Queria dizer que eu estou com o coração partido sim, que eu estava na expectativa, muito feliz com a participação dele", afirmou a cantora na época.

Santana estava em Buenos Aires com a namorada. Por meio de nota, a assessoria do cantor informou que "a gravadora Som Livre e gestores entenderam que era necessário o Luan focar integralmente no seu DVD".

Depois, ao Uol, ele revelou que desde a primeira vez que ouviu a música achou o refrão "brega". "Cheguei a falar pra ela quando recebi: 'Paula, esse 'shallow now' está soando um pouco diferente, meio ruim. Me soou meio brega assim, sei lá. Soou ruim, não entrou no meu ouvido. Aí falei: vamos trocar essa partezinha", relembrou.

O cantor, que não participou da gravação do videoclipe do hit, também revelou que chegou a sugerir possíveis alterações. Uma das opções, segundo ele, era "Juntos até o final".