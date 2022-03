Nuvens de areia do Saara devem chegar ao Nordeste do Brasil nos próximos dias

Indicadores meteorológicos detectaram que uma nuvem vinda do deserto do Saara está se aproximando da costa do Brasil. O fenômeno, recorrente e chamado por especialistas de "nuvem de poeira Godzilla", deve chegar à América do Sul nos próximos dias, sobre o Oceano Atlântico, onde já foi registrado um material particulado na atmosfera, perto da costa do Nordeste brasileiro, no domingo (6).

O transporte de areia pelas massas de ar foi registrado por sensores a bordo de dois satélites (SNPP e NOAA-20), de acordo com a Administração Nacional de Oceanos e Atmosfera dos Estados Unidos (NOAA). As projeções foram divulgadas pelo Serviço de Monitoramento Atmosférico Copernicus da União Europeia.

É comum que nuvens de areia saariana se desloquem através do Oceano Atlântico a partir da África. Esse fenômeno ocorre principalmente do fim da primavera ao início do outono no Hemisfério Norte. Se tiver ventos favoráveis, a poeira pode viajar até as Américas Central, do Norte e áreas mais ao norte da América do Sul.

Impactos climáticos

Os impactos climáticos gerados pela poeira devem ser temporários, visto que ela deve chegar com ar extremamente seco. Isso tende a inibir a formação de ciclones tropicais como tempestades tropicais e furacões.

Para que um ciclone tropical aconteça, é necessário que o ambiente esteja quente, úmido e calmo. Por isso, no curto prazo, a temporada de furacões do Atlântico Norte estará mais amena.